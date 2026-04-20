Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που φέρεται να δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού Χριστού στον νότιο Λίβανο, με τον ισραηλινό στρατό να έχει ήδη ανακοινώσει τη διενέργεια έρευνας για το περιστατικό.

Η εικόνα, η οποία αποδίδεται στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ, παρουσιάζει τον Σταυρό του Χριστού πεσμένο ανάποδα στο έδαφος, ενώ στρατιώτης εμφανίζεται να χτυπά το κεφάλι του αγάλματος με εργαλείο που μοιάζει με σφυρί ή τσεκούρι.

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) υπογράμμισαν ότι αντιμετωπίζουν το περιστατικό «με μεγάλη σοβαρότητα», επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά «είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες που αναμένονται από τα στρατεύματα». Όπως αναφέρθηκε, η υπόθεση εξετάζεται από τη Βόρεια Διοίκηση και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με τα ευρήματα της έρευνας.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα σχολίων στα social media, με χρήστες να εκφράζουν έντονες και συχνά αντικρουόμενες απόψεις.

Ορισμένοι ζητούν αυστηρή τιμωρία του στρατιώτη, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αποπεμφθεί από τον στρατό και να αντιμετωπίσει ποινικές συνέπειες, τονίζοντας ότι χωρίς επιβολή πειθαρχίας τέτοια φαινόμενα ενδέχεται να επαναληφθούν.

Άλλοι σχολιαστές, από διαφορετική οπτική, σημειώνουν ότι πρόκειται για καταστροφή ενός αγάλματος, αντιπαραβάλλοντας το γεγονός με την απώλεια ανθρώπινων ζωών, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που εκφράζουν ικανοποίηση για το ότι ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε το περιστατικό αντί να το απορρίψει ως προπαγάνδα.

Παράλληλα, ορισμένα σχόλια κάνουν λόγο για αύξηση της «χριστιανοφοβίας» διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ, καλώντας σε μετάνοια για την πράξη που χαρακτηρίζεται ως βλάσφημη.

Στον αντίποδα, άλλοι χρήστες διατυπώνουν έντονη κριτική κατά του ισραηλινού στρατού, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο θα υπάρξει ουσιαστική τιμωρία, ενώ συνδέουν το περιστατικό με ευρύτερες καταγγελίες και γεγονότα στην περιοχή.

Υπάρχουν επίσης φωνές που ζητούν δημόσια ανακοίνωση ενδεχόμενης αποπομπής του στρατιώτη, ενώ δεν λείπουν και σχόλια που καταγγέλλουν ευρύτερα περιστατικά καταστροφών σε εκκλησίες και χριστιανικούς οικισμούς σε Λίβανο, Συρία και Παλαιστίνη, εκφράζοντας την άποψη ότι η εικόνα αντανακλά μια γενικότερη στάση.

Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

Πιο συγκεκριμένα χρήστες του X αναφέρουν:

«Αυτός ο στρατιώτης πρέπει να αποβληθεί από τον στρατό και να πάει φυλακή. Όχι άλλες γελοίες τιμωρίες αυτή τη φορά. Αν δεν επιβληθεί πειθαρχία τώρα, η κατάσταση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται».

«Αυτό είναι ένα άγαλμα. Την πραγματική εικόνα του Χριστού τη καταστρέφουν κάθε φορά που δολοφονούν έναν άνθρωπο».

«Είναι θετικό ότι ο ισραηλινός στρατός αναγνωρίζει αυτή την κακή πράξη, αντί να την αρνηθεί και να τη χαρακτηρίσει “προπαγάνδα”».

«Η χριστιανοφοβία αυξάνεται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ. Ας ελπίσουμε ότι θα μετανοήσουν για αυτή τη βλασφημία και θα ενωθούν με τον εκλεκτό λαό του Θεού στην Εκκλησία».

«Ο γενοκτονικός ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι ένας στρατιώτης του κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο. Υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με “μεγάλη σοβαρότητα”. Αυτοί οι εγκληματίες δεν τιμωρούν στρατιώτες που βιάζουν κρατούμενους ή πυροβολούν παιδιά στο κεφάλι. Και πρέπει να πιστέψουμε ότι θα τιμωρήσουν κάποιον που κατέστρεψε ένα άγαλμα;»

«Θα πρέπει να ανακοινώσουν δημόσια την αποπομπή του».