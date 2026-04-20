Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί «σήμερα» στο Πακιστάν. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά του σε συνέντευξή του στη New York Post, όπου υποστήριξε ότι ο αντιπρόεδρος Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη βλέπει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού και για τη διασφάλιση της συμμετοχής του Ιράν στις επαφές. Παράλληλα, πηγή από το Πακιστάν που συμμετέχει στις συνομιλίες ανέφερε ότι η δίβδομη εκεχειρία λήγει στις 22 Απριλίου, στις 8 μ.μ. EST.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Τη Δευτέρα, τα πλοία απέφευγαν σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση από το πέρασμα, μετά την κλιμάκωση του Σαββατοκύριακου, όταν το Ιράν άνοιξε προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων και ο αμερικανικός στρατός κατέσχεσε ιρανικό φορτηγό πλοίο.

Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι μέσα σε διάστημα 12 ωρών μόλις ένα πλοίο βγήκε από τον Κόλπο μέσω του στενού και δύο εισήλθαν, αριθμός εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τον συνήθη ημερήσιο όγκο, που φτάνει περίπου τα 130 πλοία.

Ανάμεσα στα πλοία που κινήθηκαν στην περιοχή ήταν το δεξαμενόπλοιο πετρελαιοειδών Nero, που τελεί υπό βρετανικές κυρώσεις για δραστηριότητες σχετικές με τη Ρωσία, όπως έδειξαν η δορυφορική ανάλυση της SynMax και τα δεδομένα της Kpler. Προς τον Κόλπο κατευθύνονταν ακόμη το δεξαμενόπλοιο χημικών Starway και το Axon I, δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου αερίου πετρελαίου που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις για προηγούμενες εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν.

Παρότι περισσότερα από δώδεκα δεξαμενόπλοια πέρασαν από το στενό μετά την προσωρινή ανακοίνωση της Παρασκευής από το Ιράν ότι η δίοδος παραμένει ανοιχτή, η εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδειχνε τη Δευτέρα να δοκιμάζεται σοβαρά. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι θα απαντήσει στα μέτρα της Ουάσιγκτον μετά την κατάσχεση του πλοίου της, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε νέες ειρηνευτικές συνομιλίες υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ασφάλιστρα ξανά προς τα πάνω

Οι ναυλωτές πετρελαιοφόρων είχαν αρχίσει να προετοιμάζουν δεξαμενόπλοια για απόπλου από τον Κόλπο μετά την ανακοίνωση της Παρασκευής, κίνηση που είχε οδηγήσει σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου και σε αποκλιμάκωση των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου.

Ωστόσο, το κλίμα αντιστράφηκε γρήγορα. Σύμφωνα με πηγές από τον ναυτιλιακό και ασφαλιστικό κλάδο, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου έχουν αυξηθεί ξανά, φτάνοντας περίπου στο 3% της αξίας του πλοίου, από 2% προηγουμένως.

Η ναυλομεσιτική Clarksons σημείωσε σε ενημερωτικό της σημείωμα τη Δευτέρα ότι «οι τελευταίες εβδομάδες έφεραν αρκετές ψευδείς εκκινήσεις» και ότι, παρότι παραμένει πιθανή μια μορφή συμφωνίας, ο χρόνος για οποιαδήποτε σταθερή και ουσιαστική εξέλιξη παραμένει εξαιρετικά αβέβαιος.

Το Σάββατο, το Ιράν πυροβόλησε εναντίον πλοίων στο στενό, ανάμεσά τους και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της CMA CGM. Η Γαλλική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τα πυρά «προειδοποιητικά» και διευκρινίζοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Ανατροπή με τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση Τραμπ ανανέωσε την Παρασκευή την παρέκκλιση από τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται εν πλω, επιτρέποντας την επανέναρξη αγορών για περίπου έναν μήνα. Η απόφαση ερμηνεύθηκε ως προσπάθεια να περιοριστεί η αναταραχή στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η αγορά, πάντως, αντέδρασε με νέα άνοδο τη Δευτέρα. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου 5%, καθώς εντάθηκαν οι φόβοι ότι η εκεχειρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπορεί να καταρρεύσει, ενώ η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παρέμενε σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 3,8% και διαμορφώθηκαν στα 94,75 δολάρια το βαρέλι στις 13:25 GMT, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 4,0%, φτάνοντας στα 87,82 δολάρια στις 13:29 GMT.

Η ανανέωση της παρέκκλισης προκάλεσε εντύπωση, καθώς μόλις δύο ημέρες νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον δεν επρόκειτο να προχωρήσει σε παράταση.

Την ίδια στιγμή, παρόμοια εξαίρεση ενός μήνα από τις κυρώσεις, που επέτρεπε στο Ιράν να εξάγει αργό πετρέλαιο και προϊόντα, έληξε την Κυριακή.

Στο μεταξύ, η Ινδία, ένας από τους σημαντικότερους αγοραστές ρωσικού αργού, επέκτεινε τον κατάλογο των ρωσικών ασφαλιστικών εταιρειών που αναγνωρίζει για θαλάσσια κάλυψη, προσθέτοντας ακόμη τρεις. Έτσι, οι ρωσικές εταιρείες που γίνονται αποδεκτές ανέρχονται πλέον σε 11.

Καμία από αυτές δεν ανήκει στην International Group of P&I Clubs, τον οργανισμό που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες ή περιβαλλοντική αποκατάσταση στη συντριπτική πλειονότητα των δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως.