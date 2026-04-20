Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι την Τρίτη θα διεξαχθούν στο Πακιστάν οι συνομιλίες με το Ιράν, τονίζοντας πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να υπάρξει τελική συμφωνία.

Μιλώντας στο Bloomberg ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετικά απίθανο» το ενδεχόμενο να παραταθεί η εκεχειρία, σημειώνοντας ότι έδωσε το «πράσινο φως» στον αντιπρόεδρο του να ηγηθεί των νέων διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη βλέπει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Πακιστάν, που έχει ρόλο μεσολαβητή, καταβάλλει προσπάθειες για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού και για τη διασφάλιση της συμμετοχής του Ιράν στις επαφές. Παράλληλα, πηγή από το Πακιστάν που συμμετέχει στις συνομιλίες ανέφερε ότι η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων λήγει στις 22 Απριλίου.

Τρία τάνκερ διέσπασαν τον αποκλεισμό

Προηγουμένως, έγινε γνωστό ότι τρία δεξαμενόπλοια κατάφεραν να περάσουν μέσα από τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου εξήλθε από τον Περσικό Κόλπο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο στοιχεία από την πλατφόρμα παρακολούθησης Κπλερ. Την ίδια ώρα, ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει χημικά φορτία διέσχισαν τα Στενά με κατεύθυνση προς την αντίθετη πλευρά.

Σύμφωνα με το Sky News, το Ιράν επιτρέπει περιστασιακά τη διέλευση πλοίων με αντάλλαγμα πληρωμές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζονται στο να μπλοκάρουν πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Παρά τα μεμονωμένα αυτά περιστατικά, η συνολική εικόνα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή παραμένει σε ακινησία, καθώς το Ιράν προχώρησε εκ νέου στο κλείσιμο των Στενών μετά από μια σύντομη επαναλειτουργία την Παρασκευή, όπως καταγράφεται και στα δεδομένα ζωντανής παρακολούθησης.