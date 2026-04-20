Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν εντείνει τις αμφιβολίες για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει τις διαπραγματεύσεις ως μέσο για να επιβάλει την «παράδοση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή να δικαιολογήσει νέα κλιμάκωση.

«Δεν αποδεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαλιμπάφ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν έχει προετοιμαστεί ώστε να «αποκαλύψει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης», αφήνοντας αιχμές για πιθανές κινήσεις κλιμάκωσης.

Η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων ανάμεσα στις δύο πλευρές οδεύει προς τη λήξη της μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς παραμένει ενεργή έως και τις 22 Απριλίου (ώρα Ουάσιγκτον). Αν και σε θεωρητικό επίπεδο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο επέκτασής της, οι ενδείξεις προς το παρόν δεν δείχνουν ότι συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες.