H κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η εν λόγω πρωτοβουλία όπως αναφέρει το ERTNews επικαλούμενο το Reuters εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, οι οποίες έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις λόγω της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, αλλά και των ευρύτερων ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η συγκεκριμένη αποδέσμευση έρχεται μετά από προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία, κατά την οποία εννέα μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι ExxonMobil, Trafigura και Marathon Petroleum, αξιοποίησαν περίπου το 58% από τα 92,5 εκατομμύρια βαρέλια που είχε διαθέσει το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.