Σε ένα παράδοξο πολιτικό σκηνικό, οι δύο στους τρεις Αμερικανούς δηλώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για τα αίτια της πολεμικής σύρραξης με το Ιράν., καθώς, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ παραμένει μπερδεμένη σχετικά με τη στρατηγική του Λευκού Οίκου στην περιοχή.



Παρά την έλλειψη διαφάνειας, το ποσοστό αποδοχής του προέδρου σημείωσε ελαφρά άνοδο, ανακάμπτοντας από το ιστορικό χαμηλό που είχε καταγραφεί στην αρχή της δεύτερης θητείας του. Η τάση αυτή δείχνει ότι, ενώ οι πολίτες ζητούν απαντήσεις για το μέτωπο του πολέμου, η εσωτερική συσπείρωση γύρω από το πρόσωπο του Τραμπ παραμένει ισχυρή.



Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε σήμερα, αποκαλύπτει τις ανησυχίες των πολιτών για την αύξηση της τιμής της βενζίνης ενώ δείχνει επίσης ότι πολλοί ψηφοφόροι επιρρίπτουν ευθύνες για τα προβλήματά τους στους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του Τραμπ, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.



Σχεδόν δυόμιση μήνες αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, περίπου το 66% των ερωτηθέντων –σχεδόν όλοι οι Δημοκρατικοί και ένας στους τρεις Ρεπουμπλικάνους– λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει «εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής ανάμιξης στο Ιράν».



Περίπου δύο στους τρεις (ποσοστό 63%) είπαν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έχει πληγεί από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, στο διάστημα 17-19 Μαρτίου, το ποσοστό αυτό ήταν 55%.



Περίπου το 36% εγκρίνει το έργο του Τραμπ, ποσοστό αυξημένο κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με άλλη δημοσκόπηση, στα τέλη Απριλίου, που κατέγραφε τη δημοτικότητα του προέδρου στο 34%.



Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά, σε πανεθνικό επίπεδο, σε δείγμα 1.254 ενηλίκων Αμερικανών και το περιθώριο λάθους της ανέρχεται στο συν/πλην 3%, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.