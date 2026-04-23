Η πολιτική σύγκρουση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναζωπυρώνεται, με τον Τζον Κέρι να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε συγκεκριμένες υποτιμητικές αναφορές στις διπλωματικές προσπάθειες του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να «μπλοκάρει» τα πυρηνικά σχέδια του Ιράν. Το θέμα που αναδεικνύεται αφορά την ειρωνεία της διπλωματίας, ή αλλιώς την «κωλοτούμπα» Τραμπ, που, από την άρνηση του σχεδίου Ομπάμα, φτάσαμε στην de facto εφαρμογή μιας ανάλογης διαπραγματευτικής τακτικής για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Κέρι ηγήθηκε της επιτυχούς διαπραγμάτευσης της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν, αλλά και της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Η κόντρα για τα πυρηνικά του Ιράν και η κληρονομιά του Κέρι

Πριν από 10 χρόνια, ο Κέρι είχε ενεργό ρόλο στη μεσολάβηση αυτού που ονομάστηκε Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, JCPOA, ή απλώς, πυρηνική συμφωνία του Ιράν. Σήμερα βλέπει το έργο του να αμφισβητείται έντονα. Ο νυν πρόεδρος, έχοντας αποσύρει τη χώρα από τη συμφωνία το 2018, ισχυρίζεται πλέον δημόσια πως η δική του κυβέρνηση μπορεί να επιτύχει ένα πολύ ισχυρότερο deal.



Ο Κέρι εμφανίστηκε στο βραδινό talk show «The Late Show with Stephen Colbert» και ερωτώμενος για την συμφωνία με το Ιράν, μας γύρισε πίσω στο 2015. Είπε χαρακτηριστικά: «Διαπραγματευτήκαμε ένα τέλος στην πιθανότητα το Ιράν να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο χωρίς να το γνωρίζουμε. Βάλαμε 130 επιπλέον επιθεωρητές στο έδαφος στο Ιράν. Μετρήσαμε κάθε σταγόνα ουρανίου που εξόρυξαν και μετά ενσωμάτωσαν στο σύστημα πυρηνικής παραγωγής, και μετά πέταξαν ως απόβλητα. Καταστρέψαμε δεκάδες χιλιάδες από τις συσκευές φυγοκέντρησής τους. Συμφώνησαν και οι ίδιοι να τις καταστρέψουν. Καθίσαμε εκεί και τους βλέπαμε να το κάνουν. Βγάλαμε το ουράνιο έξω από τη χώρα με τη βοήθεια της Κίνας, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της ΕΕ. Όλοι τους συμφώνησαν ότι αυτή ήταν η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσαμε να πετύχουμε γιατί ως μέλος της NPT, της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών, είχαν το δικαίωμα να εμπλουτίζουν ουράνιο. Και δεν ήταν πρόθυμοι να το εγκαταλείψουν, όπως ακριβώς νομίζω ότι παλεύουν για αυτό αυτή τη στιγμή».

Σφοδρή επίθεση κατά Τραμπ για την αποτυχημένη δοκιμασία της προεδρίας

Ο Κέρι εξαπέλυσε μύδρους κατά του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως η αποχώρηση από τη συμφωνία με το Ιράν οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι τωρινοί χειρισμοί έχουν καταστήσει τον πόλεμο σχεδόν αναπόφευκτο, καθώς δεν αφήνουν κανένα περιθώριο διπλωματικών ελιγμών στην Τεχεράνη.



Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση, ο Κέρι έκανε λόγο για μια αποτυχημένη δοκιμασία της προεδρίας, τονίζοντας ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου αδυνατεί να προσφέρει σαφήνεια και σκοπό στους πολίτες. Κατά τον Κέρι, το μεγαλύτερο καθήκον ενός ηγέτη είναι να μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους γονείς των νέων ανθρώπων που στέλνει στο μέτωπο, εξηγώντας τους τη θυσία που ζητά. Αυτή η ηθική και πολιτική δέσμευση φαίνεται να απουσιάζει από τη στρατηγική Τραμπ, η οποία, σύμφωνα με τον Κέρι, αυξάνει κατακόρυφα τους παγκόσμιους κινδύνους χωρίς να έχει ξεκάθαρο στόχο για την επόμενη ημέρα.

Το ιστορικό «όχι» των Αμερικανών προέδρων στα πολεμικά σχέδια του Νετανιάχου

Σε μια ακόμα αποκαλυπτική παρέμβαση, ο Κέρι έφερε στο φως τις διαχρονικές προσπάθειες του Μπενιαμίν Νετανιάχου να πείσει την Ουάσιγκτον για στρατιωτική δράση με στόχο την ανατροπή καθεστώτος στο Ιράν. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, οι κυβερνήσεις Μπους, Ομπάμα και Μπάιντεν απέρριψαν σθεναρά το σκεπτικό του Ισραηλινού ηγέτη, κρίνοντας πως οι ειρηνικές διαδικασίες δεν είχαν εξαντληθεί.



Ο Κέρι, επικαλούμενος και την προσωπική του εμπειρία ως βετεράνος του Βιετνάμ, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα κατά των ψευδών που οδηγούν σε πολέμους. Τόνισε πως η ιστορία του Ιράκ και του Βιετνάμ διδάσκει ότι κανένας ηγέτης δεν δικαιούται να λέει ψέματα στον λαό του, ζητώντας παράλληλα τη θυσία νέων ανθρώπων για αμφίβολης αποτελεσματικότητας στρατηγικές. Ενώ προηγούμενοι πρόεδροι είπαν όχι, ο Τραμπ φαίνεται πως ήταν ο μόνος που έδωσε το πράσινο φως, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των στρατιωτικών αναλυτών και για αυτό θα κριθεί από τον λαό, υποστήριξε ο Κέρι.



