Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά τη δήλωση ότι θα επιτευχθεί σπουδαία συμφωνία επειδή το Ιράν ξέμεινε από επιλογές, ζήτησε από την Τεχεράνη να απελευθερώσει 8 γυναίκες που πρόκειται να εκτελέσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, δημοσίευσε τις φωτογραφίες των γυναικών που θα εκτελέσει το θεοκρατικό καθεστώς και σημείωσε:

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι το κάνατε αυτό. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!!».

Οι Ιρανές που πρόκειται να εκτελεστούν και ο Τραμπ ζητάει την απελευθέρωσή τους:

Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο CNBC και είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση» και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ επιτυχημένα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν «ήταν επιτυχημένος», ενώ διαμήνυσε στο θέμα της εκεχειρίας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί την παράτασή της.

Επίσης, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον έχει αποκτήσει το «πάνω χέρι» στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «μια ισχυρή και σπουδαία χώρα», εφόσον η ηγεσία του επιδείξει «κοινή λογική».

Επιπλέον, άσκησε σκληρή κριτική στην ιρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «αιμοδιψή» και «σκληρούς ανθρώπους, όχι με καλό τρόπο», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ πιο σκληρές» από αυτούς.

Νωρίτερα, ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγόρησε το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία».

Αντιθέτως, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε απειλούμενοι και, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εβδομάδων, προετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».