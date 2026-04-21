Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου στο δεξαμενόπλοιο Tifani στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να πλήξουν τα δίκτυα που στηρίζουν το Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, η επιβίβαση στο πλοίο, το οποίο θεωρείται «χωρίς σημαία» και βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, έγινε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.



Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ουάσιγκτον για την επιβολή διεθνών κυρώσεων και την παρεμπόδιση της υλικής υποστήριξης προς την Τεχεράνη. Το Πεντάγωνο ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές αρχές θα συνεχίσουν παρόμοιες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, με στόχο τη διάλυση παράνομων δικτύων και την αναχαίτιση πλοίων που παραβιάζουν τους διεθνείς περιορισμούς.



«Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία που τελούν υπό κυρώσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα συνεχίσει να εμποδίζει τις κινήσεις πλοίων και οργανισμών που συμμετέχουν σε παράνομες ενέργειες στη θάλασσα.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026



