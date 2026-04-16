Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή έχουν πάρει θέσεις να ξαναξεκινήσουν πολεμικές επιχειρήσεις αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, που ισχύει από τη Δευτέρα, «για όσο χρειαστεί».

«Εσείς, Ιράν, μπορείτε να επιλέξετε ένα ευημερούν μέλλον, μια διέξοδο, και ελπίζουμε ότι θα το κάνετε για τον λαό του Ιράν», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Αλλά αν το Ιράν κάνει τη λάθος επιλογή, τότε θα βιώσει αποκλεισμό και βόμβες που θα πέφτουν σε υποδομές και σε εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού και ενέργειας», συνέχισε, σημειώνοντας πως «για όσο χρειαστεί, θα διατηρήσουμε αυτόν τον αποκλεισμό, αυτόν τον αποκλεισμό που λειτουργεί».

Για να πιέσει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία, η Ουάσινγκτον αποφάσισε αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επιβάλουν αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που επιδιώκουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Ιράν.

«(Θα) καταδιώξουμε ενεργά οποιοδήποτε πλοίο με ιρανική σημαία ή οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν», δήλωσε από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν, μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο.

Πλοία που επιχειρήσουν να σπάσουν τον αποκλεισμό θα αναχαιτίζονται και θα προειδοποιούνται ότι «αν δεν συμμορφωθείτε με αυτόν τον αποκλεισμό, θα ασκήσουμε βία». Η επιβολή του αποκλεισμού θα γίνεται εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν και σε διεθνή ύδατα, τόνισε ο Κέιν.

Ο Χέγκσεθ τόνισε επίσης ότι η Κίνα διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου.