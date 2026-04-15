Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η σχέση των Δημοκρατικών με τον υπουργό Άμυνας του Ντόναλντ Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ. Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, κατέθεσαν επίσημα πέντε άρθρα παραπομπής εναντίον του, κατηγορώντας τον για παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Το χρονικό της επίθεσης:

Η κίνηση, με επικεφαλής τη βουλευτή Γιασαμίν Ανσάρι (την πρώτη Ιρανοαμερικανίδα στο Κογκρέσο), έρχεται σε μια στιγμή που ο Χέγκσεθ έχει μετατραπεί στον «υπ’ αριθμόν ένα» στόχο της αντιπολίτευσης. Αν και οι πιθανότητες να υπερψηφιστεί η παραπομπή από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο είναι μηδαμινές, το κείμενο των επτά σελίδων αποτελεί έναν σκληρό «κατηγορώ» για τη δράση του Πενταγώνου.

Τα 5 «αγκάθια» του κατηγορητηρίου

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Πιτ Χέγκσεθ χωρίζονται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Αυθαίρετος Πόλεμος στο Ιράν : Κατηγορείται για πλήγματα κατά της Τεχεράνης χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, θέτοντας σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις.

: Κατηγορείται για πλήγματα κατά της Τεχεράνης χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, θέτοντας σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις. Εγκλήματα Πολέμου & Θύματα Αμάχων : Το άρθρο αναφέρεται στον βομβαρδισμό σχολείου θηλέων στο Μινάμπ του Ιράν , καθώς και σε αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις κατά εμπόρων ναρκωτικών στην Καραϊβική.

: Το άρθρο αναφέρεται στον , καθώς και σε αμφιλεγόμενες επιχειρήσεις κατά εμπόρων ναρκωτικών στην Καραϊβική. Το σκάνδαλο «Signalgate» : Ο Χέγκσεθ φέρεται να εμφάνισε «βαριά αμέλεια» στον χειρισμό απόρρητων πληροφοριών, όταν προστέθηκε κατά λάθος δημοσιογράφος του Atlantic σε ομαδική συνομιλία στο Signal , όπου συζητούνταν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.

: Ο Χέγκσεθ φέρεται να εμφάνισε «βαριά αμέλεια» στον χειρισμό απόρρητων πληροφοριών, , όπου συζητούνταν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη. Παρακώλυση Ελέγχου : Κατηγορείται ότι απέκρυψε στοιχεία από το Κογκρέσο σχετικά με τις απώλειες αμάχων σε Ιράν και Βενεζουέλα.

: Κατηγορείται ότι απέκρυψε στοιχεία από το Κογκρέσο σχετικά με τις απώλειες αμάχων σε Ιράν και Βενεζουέλα. Πλήγμα στο κύρος των Ενόπλων Δυνάμεων: Η αντιπολίτευση του καταλογίζει ότι η ρητορική του («καμία έλεος για τους εχθρούς») και οι πολιτικές του (κατάργηση προγραμμάτων διαφορετικότητας, απομάκρυνση τρανς στρατιωτικών) εκθέτουν διεθνώς τις ΗΠΑ.

Η απάντηση του Πενταγώνου

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, απέρριψε τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «πολιτικό θέατρο». «Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια των Δημοκρατικών να κερδίσουν τίτλους ειδήσεων, την ώρα που το Υπουργείο Πολέμου πέτυχε συντριπτικά τους στόχους του Προέδρου στο Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Μετά τις αποπομπές της Κρίστι Νόεμ και της Παμ Μπόντι από τη διοίκηση Τραμπ, ο Χέγκσεθ παραμένει ο κεντρικός στόχος των Δημοκρατικών. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη στρατηγική της «διαρκούς πίεσης» που σκοπεύει να ακολουθήσει η αντιπολίτευση απέναντι στα πιο αμφιλεγόμενα στελέχη της νέας κυβέρνησης, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, σύμφωνα με το Axios.