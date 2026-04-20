Στην καρδιά ενός από τους πιο επικίνδυνους θαλάσσιους διαδρόμους του πλανήτη, εκεί όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή, ο καπετάνιος Rahman Al-Jubouri συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από το 1984: να κυβερνά πλοία μέσα σε εμπόλεμες ζώνες. Ενώ ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει μετατρέψει τον Κόλπο του Ομάν σε πεδίο μάχης, ο Ιρακινός καπετάνιος παραμένει στο τιμόνι του, ατάραχος μπροστά στον κίνδυνο.

Μια ζωή μέσα στις εχθροπραξίες

Για τον Al-Jubouri, οι σειρήνες του πολέμου δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχοντας επιβιώσει από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του ’80 και τον Πόλεμο του Κόλπου αργότερα, ο βετεράνος ναυτικός αντιμετωπίζει τη σημερινή κρίση με την ψυχραιμία που δίνει η εμπειρία δεκαετιών. «Ο κίνδυνος στη δουλειά αποτελεί για εμάς καθημερινότητα», εξομολογείται στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Δεν ξέρουμε πότε μπορεί να δεχτούμε βομβαρδισμό. Πλέουμε σε μια πυριτιδαποθήκη που μπορεί ανά πάσα ώρα να εκραγεί».

Το επικίνδυνο δρομολόγιο του «Sea Moon»

Αυτή την περίοδο, ο Al-Jubouri βρίσκεται στο δεξαμενόπλοιο Sea Moon, με σημαία Παλάου. Το πλήρωμα πλέει από τον Κόλπο του Άντεν προς τον Κόλπο του Ομάν, με τελικό προορισμό το λιμάνι Ras Isa στην Υεμένη για την εκφόρτωση πετρελαίου.



Παρόλο που η πορεία του δεν διασχίζει απευθείας τα Στενά του Ορμούζ, η γειτνίαση με την είσοδό τους καθιστά το ταξίδι υψηλού ρίσκου. Οι καθυστερήσεις είναι πλέον ο κανόνας, καθώς οι υλικοτεχνικές δυσκολίες και οι συνεχείς έλεγχοι ασφαλείας λόγω των περιφερειακών συγκρούσεων έχουν ανατρέψει κάθε προγραμματισμό.

Στη «μέγγενη» Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Τα εμπορικά πλοία έχουν μετατραπεί σε ακούσιους πρωταγωνιστές στην αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια ροή πετρελαίου τα καθιστά τον απόλυτο στόχο:

Στοχοποίηση δεξαμενόπλοιων : Ιρανικές δυνάμεις και σύμμαχοί τους έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε πλοία που θεωρούνται εχθρικά.

: Ιρανικές δυνάμεις και σύμμαχοί τους έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε πλοία που θεωρούνται εχθρικά. Ναυτικός αποκλεισμός: Μόλις την περασμένη Κυριακή, αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ιρανικό φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό, κλιμακώνοντας την ένταση.

Το παγκόσμιο εμπόριο σε ομηρία

Ο πόλεμος δεν απειλεί μόνο τις ζωές των πληρωμάτων, αλλά κλονίζει τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας. Οι αλλαγές πορείας και ο εγκλωβισμός πλοίων στον Κόλπο οδηγούν σε εκτόξευση του κόστους μεταφοράς και καθυστερήσεις που γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο.



Για ανθρώπους όμως όπως ο Rahman Al-Jubouri, η θάλασσα παραμένει ο μοναδικός δρόμος. Παρά τις απειλές και την αβεβαιότητα, το Sea Moon συνεχίζει την πορεία του, θυμίζοντας πως η ναυτιλία είναι η «ραχοκοκαλιά» του κόσμου, ακόμα και όταν ο ορίζοντας γεμίζει καπνούς από εκρήξεις.