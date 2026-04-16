Καθώς η ενημέρωση του Πενταγώνου πλησίαζε στο τέλος της, ο Νταν Κέιν απηύθυνε σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν, επισημαίνοντας ότι το «σπορ αυτοκίνητο» του αμερικανικού ναυτικού περιπολεί στα Στενά του Ορμούζ. Η αναφορά αυτή υπογράμμισε τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.

Ο Νταν Κέιν στάθηκε ιδιαίτερα στα αντιτορπιλικά κλάσης Άρλι Μπερκ, τα οποία, όπως ανέφερε, υψώνονται σε «σχεδόν 10 ορόφους» και είναι «οπλισμένα μέχρι τα δόντια με πυραύλους επιφανείας-αέρος, πυραύλους κρουζ επίγειας επίθεσης, αντιπλοϊκούς πυραύλους, ανθυποβρυχιακές ρουκέτες, τορπίλες, ναυτικά πυροβόλα πέντε ιντσών, πολλαπλά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (και) ελικόπτερα επί του σκάφους». Με την περιγραφή αυτή, ανέδειξε τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την ισχύ πυρός των συγκεκριμένων πολεμικών πλοίων.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχουν επεκταθεί η εμβέλεια και οι δυνατότητες των αντιτορπιλικών του ναυτικού, ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, όπως τόνισε, το ισχυρότερο στοιχείο του στόλου δεν είναι ο εξοπλισμός, αλλά «ο Αμερικανός ναύτης», με περισσότερους από 300 να βρίσκονται επί των πλοίων, αποτελώντας «την καρδιά και την ψυχή αυτών των πολεμικών σκαφών». Ο Νταν Κέιν υπογράμμισε ότι τα πληρώματα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο σε μια σταθερή κατάσταση ετοιμότητας, παραδίδοντας πάντα για τη δύναμή μας».