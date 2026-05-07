Καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εξετάζουν οι Αρχές στα Λεχαινά του νομού Ηλείας, με έναν 17χρονο να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Οι αρμόδιες Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση του ανήλικου από το οικογενειακό του περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του.

Ο 17χρονος παραμένει στον χώρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό φύλαξη, μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό κατά το οποίο ο ανήλικος οδηγείται στο Νοσοκομείο Πύργου για φιλοξενία, έπειτα από ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Φέρεται να έχουν προηγηθεί επεισόδια λεκτικής βίας και έντονων πιέσεων προς τον 17χρονο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και επιλογές με τις οποίες ο ίδιος δεν συμφωνεί.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν ο ανήλικος θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου ή αν θα αναζητηθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας έως την ενηλικίωσή του.