Η αυστραλιανή κυβέρνηση ανέτρεψε την απόφαση για τη μη προβολή των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Federation Square της Μελβούρνης, μόλις μία ημέρα μετά την αρχική απαγόρευση.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Βικτώριας, Τζασίντα Άλαν, παραδέχθηκε πως σε τέτοιες διοργανώσεις υπάρχει πάντα ο κίνδυνος από «μερικούς ανεγκέφαλους», ωστόσο ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει κανονικά τη δωρεάν προβολή των αγώνων για τους φιλάθλους.

Η Melbourne Arts Precinct, που διαχειρίζεται τον χώρο, είχε ανακοινώσει την Τετάρτη πως οι αναμετρήσεις της Αυστραλίας δεν θα προβάλλονταν, επικαλούμενη την «απαράδεκτη και επιζήμια συμπεριφορά» μιας μικρής μερίδας ατόμων.

Η Federation Square φιλοξενεί μαζικές προβολές αθλητικών διοργανώσεων από το 2006, ωστόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023, η προβολή του μικρού τελικού της Αυστραλίας ακυρώθηκε, όταν φίλαθλοι παραβίασαν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με την Αγγλία.

Η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, η οποία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και ζήτησε την άμεση αναθεώρησή της, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

«Χθες αποφασίστηκε ότι η Federation Square δεν θα προβάλλει τους αγώνες των Socceroos στη γιγαντοοθόνη. Διαφωνώ με αυτή την απόφαση και την ανατρέπω», δήλωσε η Άλαν.

«Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει πως ο χώρος θα έχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για να φιλοξενήσει κανονικά τους αγώνες φέτος. Παράλληλα εξετάζουμε και επιπλέον σημεία προβολής και εκδηλώσεις, ώστε οι πολίτες της Βικτώριας να έχουν περισσότερες επιλογές.

Περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται δωρεάν δραστηριότητες για να απολαμβάνει μαζί στο κέντρο της πόλης. Σε κάθε δημόσια συγκέντρωση υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κακής συμπεριφοράς από λίγους ανεγκέφαλους, όμως θα υπάρχει αστυνομία, ασφάλεια και μηδενική ανοχή.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει. Καλή επιτυχία στους Socceroos – η Βικτώρια είναι στο πλευρό σας».

Η ανατροπή της απόφασης έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αυστραλίας, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μάρτιν Κούγκελερ να δηλώνει «ενθουσιασμένος» για αυτή την «εξαιρετική εξέλιξη».

Η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει στον όμιλο του φετινού Μουντιάλ την Τουρκία, την Παραγουάη και τις συνδιοργανώτριες Ηνωμένες Πολιτείες, στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί επίσης σε Καναδά και Μεξικό.

Η πρώτη της αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου απέναντι στην Τουρκία, στο BC Place του Βανκούβερ, ενώ η αποστολή έχει επιλέξει το Όκλαντ της Καλιφόρνιας ως βάση της για τη διάρκεια του τουρνουά.