Την ώρα που η ΑΕΚ, όπως αναφέρουν στη Σερβία, έχει κάνει πρόταση στον Μάρκο Νίκολιτς για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του, στην Τουρκία επιμένουν για τη Μπεσίκτας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι ο μόνος προπονητής ελληνικής ομάδας που ενδιαφέρει τη Μπεσίκτας, καθώς το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν της ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι δημοσιογράφοι στη γειτονική χώρα.

Μπορεί η Μπεσίκτας ως κλαμπ να διέψευσε τα περί Νίκολιτς, τα ΜΜΕ όμως επιμένουν και ο Τούρκος ρεπόρτερ Ογκούζ Ορούτς αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media πως έχει γίνει πρόταση στον Σέρβο τεχνικό για διετές συμβόλαιο.

Την ίδια ώρα, στην πατρίδα του Νίκολιτς υποστηρίζουν πως η ΑΕΚ του έχει ήδη κάνει πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το 2027, με τον 46χρονο προπονητή να βλέπει θετικά αυτή την προοπτική.