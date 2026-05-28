Την ώρα που η ΑΕΚ, όπως αναφέρουν στη Σερβία, έχει κάνει πρόταση στον Μάρκο Νίκολιτς για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του, στην Τουρκία επιμένουν για τη Μπεσίκτας.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι ο μόνος προπονητής ελληνικής ομάδας που ενδιαφέρει τη Μπεσίκτας, καθώς το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν της ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι δημοσιογράφοι στη γειτονική χώρα.
Μπορεί η Μπεσίκτας ως κλαμπ να διέψευσε τα περί Νίκολιτς, τα ΜΜΕ όμως επιμένουν και ο Τούρκος ρεπόρτερ Ογκούζ Ορούτς αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media πως έχει γίνει πρόταση στον Σέρβο τεχνικό για διετές συμβόλαιο.
Την ίδια ώρα, στην πατρίδα του Νίκολιτς υποστηρίζουν πως η ΑΕΚ του έχει ήδη κάνει πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το 2027, με τον 46χρονο προπονητή να βλέπει θετικά αυτή την προοπτική.
Teknik direktör arayışlarında olan Beşiktaş, AEK Atina ile bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşayan Marko Nikolic'e 2 yıllık bir sözleşme teklif etti.— Oğuz Oruç (@oguzoructd) May 28, 2026
Bu teklifin ardından AEK Atina, şampiyon hocasını takımda tutmak için sözleşme uzatma teklifi yaptı. Önünde iki teklif olan… pic.twitter.com/HE2UHzD0Fy