Ένας 21χρονος Αυστριακός, ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε τζιχαντιστική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eras Tour» τον Αύγουστο του 2024, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη.

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Αυστρία αναφέρεται μόνο ως Beran A, παραδέχθηκε επίσης και άλλα αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, μεταξύ των οποίων και συμμετοχή σε σχεδιασμό επίθεσης στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, την Πέμπτη, δήλωσε στο δικαστήριο ότι μετανιώνει για τις πράξεις του, πριν οι ένορκοι στο δικαστήριο του Wiener Neustadt αποσυρθούν για αρκετές ώρες προκειμένου να καταλήξουν στην ετυμηγορία τους.

Ο Beran A συνελήφθη έπειτα από πληροφορία που παρείχε η CIA, λίγο πριν από την πρώτη από τις τρεις sold-out συναυλίες της Taylor Swift που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο στάδιο Ernst Happel της Βιέννης.

Και οι τρεις συναυλίες στην Αυστρία ακυρώθηκαν άμεσα, προκαλώντας απογοήτευση σε σχεδόν 200.000 θαυμαστές αλλά και στην ίδια τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

Η Swift έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η περιοδεία της, που έσπασε ρεκόρ, «απέφυγε οριακά μια κατάσταση μακελειού». Σε ντοκιμαντέρ για την περιοδεία αποκαλύφθηκε ότι ενημερώθηκε για το σχέδιο βομβιστικής επίθεσης ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς την Αυστρία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Beran A είχε ριζοσπαστικοποιηθεί και είχε ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (IS). Όπως ανέφεραν, προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να προμηθευτεί παράνομα όπλα, μεταξύ των οποίων πολυβόλο και χειροβομβίδα.

Ο δικαστικός ψυχίατρος Peter Hoffmann κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος δεν εμφάνιζε σημάδια ψυχικής ασθένειας, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει «ψυχιατρική εξήγηση» για τη ριζοσπαστικοποίησή του.

Ο Beran A και ένας ακόμη 21χρονος, ο Arda K από τη Σλοβακία, δικάστηκαν στο Wiener Neustadt, πόλη νότια της Βιέννης, με την κατηγορία ότι αποτελούσαν μέρος πυρήνα συνδεδεμένου με το Ισλαμικό Κράτος (IS). Ο Arda K δεν εμπλεκόταν στο σχέδιο για τη Taylor Swift.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η εισαγγελία ανέφερε ότι οι δύο άνδρες είχαν επίσης εμπλοκή σε σχεδιασμό επιθέσεων στη Μέκκα και σε άλλες πόλεις αρκετούς μήνες νωρίτερα.