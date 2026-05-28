Οι υψηλές θερμοκρασίες συνέχισαν να κυριαρχούν και την Πέμπτη 28/05, καθώς ο υδράργυρος ανέβηκε ελαφρώς σε πολλές περιοχές της χώρας, διατηρώντας το ασυνήθιστα ζεστό σκηνικό για την εποχή.

Τα μεγαλύτερα επίπεδα θερμοκρασίας καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, όπου το θερμόμετρο σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μέσω του meteo.gr, οι υψηλότερες μέγιστες τιμές σημειώθηκαν στη Σίνδο, στα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, και στα Γιαννιτσά, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35,7 βαθμούς Κελσίου.

Ο χάρτης που δημοσιοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο αποτυπώνει την κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών έως τις 16:40 της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, ενώ στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ περιοχές όπου καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της έντασης της ζέστης είναι το γεγονός ότι σε 156 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου, δηλαδή περίπου στο 27% του συνόλου, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου.