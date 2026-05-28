Αναστάτωση προκάλεσε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης ένας 34χρονος μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του, καθώς προέταξε πιστόλι σε πατέρα και γιο για την προτεραιότητα.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση Ηλία Ηλιού με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Εκεί ο 34χρονος λογομάχησε με έναν 53χρονο και τον 19χρονο γιο του.

Έτσι, τράβηξε πιστόλι, τους απείλησε και εξαφανίστηκε, ανέφερε το ρεπορτάζ. Ο 53χρονος τρομαγμένος ειδοποίησε την αστυνομία, δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του 34χρονου.

Λίγο αργότερα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν το όχημα του πρώην κρατούμενου έξω από το Μέγαρο Μουσικής και τον συνέλαβαν.

Κατά τον έλεγχο, βρήκαν ότι κρατούσε πιστόλι κρότου, το οποίο εμφανισιακά δεν διαφέρει από ένα κανονικό πυροβόλο όπλο.

Επίσης, διαπίστωσαν ότι ο 34χρονος είχε αποφυλακιστεί μία μέρα πριν για δολοφονία που διέπραξε το 2017, μαζί με άλλα δύο άτομα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο άνδρας είναι γνωστός με το προσωνύμιο «μποξέρ» και είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξης, εκτίοντας ένα μικρό μέρος της ποινής του.