Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των πυροβολισμών στα Πατήσια, που κατέληξε σε κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι τον Κηφισό, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να αρνούνται την εμπλοκή τους και να στρέφουν την ευθύνη στον τέταρτο συνεργό, ο οποίος παραμένει άφαντος.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν το πρόσωπο που κατάφερε να διαφύγει μετά την ακινητοποίηση του SUV στη Λεωφόρο Κηφισού.

Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν μέχρι στιγμής, οι τρεις συλληφθέντες, αλβανικής υπηκοότητας, φέρονται να αρνούνται τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στην οδό Πατησίων.

Η υπερασπιστική γραμμή φαίνεται να εστιάζει στον τέταρτο εμπλεκόμενο, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο μετά την καταδίωξη και αναζητείται από τις Αρχές.

«Οι πραγματικά υπεύθυνοι διαφεύγουν»

Ο ποινικολόγος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των τριών συλληφθέντων, υποστήριξε ότι τα στοιχεία σε βάρος του εντολέα του είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

«Εκπροσωπώ έναν από τους τρεις συλληφθέντες. Τουλάχιστον για τον εντολέα μου δεν προέκυψε καμία εμπλοκή για τα αδικήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η υπόθεση θα πρέπει να φωτιστεί σε επίπεδο ανάκρισης, ώστε να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά είχε ρόλο στην ένοπλη επίθεση.

«Σίγουρα αυτοί που πραγματικά ευθύνονται δεν έχουν καμία σχέση και διαφεύγουν. Θεωρώ ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολύ λίγα. Θα δούμε ποιοι πραγματικά έχουν την ευθύνη και τι πραγματικά έχει γίνει», σημείωσε ο συνήγορος υπεράσπισης.

Στο μικροσκόπιο ποιος κρατούσε το όπλο

Κρίσιμο ζήτημα για την ανάκριση θεωρείται πλέον το ποιος κρατούσε το όπλο, ποιος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και ποιος είχε οργανωτικό ρόλο στη ληστεία.

Η επίθεση σημειώθηκε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στην οδό Πατησίων, όπου ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε από πυροβολισμό. Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν με SUV BMW, το οποίο εντοπίστηκε από αστυνομικούς και ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη στη Λεωφόρο Κηφισού.

Αναζητείται ο τέταρτος συνεργός

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου προσώπου, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καταθέσεις μαρτύρων και στοιχεία από τη διαδρομή του οχήματος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ-καρέ το οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να διαπιστώσουν τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκομένου, αλλά και τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά τη ληστεία.

Η υπόθεση περνά στην ανάκριση

Η υπόθεση πλέον περνά σε κρίσιμο στάδιο, καθώς η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να δείξει ποιοι συμμετείχαν στην επίθεση, ποιος πυροβόλησε και ποιος κατάφερε να διαφύγει.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση της υγείας του τραυματισμένου ιδιοκτήτη παρακολουθείται από τους γιατρούς, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον τέταρτο συνεργό.