Στη σύλληψη μίας 26χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στην Κόρινθο, καθώς φέρεται να διαχειριζόταν, μαζί με ακόμη ένα άτομο που αναζητείται, ομάδα στην εφαρμογή Viber, μέσω της οποίας ενημερώνονταν οδηγοί για σημεία ελέγχων και μπλόκα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και αριθμούσε περίπου 3.926 μέλη. Κατά τις Αρχές, σκοπός της ήταν η μαζική ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας τροχονομικών ελέγχων σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κύρια εστίαση την Κορινθία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι μέσω της κοινότητας κοινοποιούνταν συστηματικά πληροφορίες για αστυνομικά μπλόκα και ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που – σύμφωνα με τη δικογραφία – υπονόμευε την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών δράσεων.

Κατά την έρευνα στην κατοχή της 26χρονης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, λειτουργούσε η τηλεφωνική σύνδεση που είχε χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση των λογαριασμών διαχείρισης της ομάδας.

Σε βάρος της 26χρονης ημεδαπής σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται και ένας 35χρονος ημεδαπός, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.