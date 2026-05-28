Η μητρότητα επαναπροσδιόρισε πλήρως την κοσμοθεωρία που έχει η Ελένη Φουρέιρα, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πλέον πού διοχετεύει την ενέργειά της. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κόνι Μεταξά για τα νέα vidcast των Mad VMA 2026 -απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»- η τραγουδίστρια περιέγραψε πώς το παιδί της έγινε η απόλυτη προτεραιότητά της, βάζοντας τέλος σε κάθε άσκοπη αναλώση της καθημερινότητάς της.

«Η δουλειά μου με γεμίζει, είναι κάτι τεράστιο μέσα μου, που το έχω ανάγκη, δεν γίνεται να μην το κάνω, αλλιώς θα έχω κατάθλιψη. Όταν κάνεις παιδί όμως, η προτεραιότητα αλλάζει. Έχω γεμίσει τόσο πολύ από τότε που έγινα μαμά, που συνειδητοποίησα τόσα πράγματα και απλά δεν αναλώνομαι. Όταν πας σπίτι και κοιτάς το παιδί σου λες “αγάπη μου εσύ να είσαι καλά. Μη σε νοιάζει τίποτα άλλο”. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ορμονική έκρηξη και η συμπεριφορά στο καμαρίνι

Η επιστροφή στις ζωντανές εμφανίσεις, ωστόσο, εμπεριείχε μεγάλες δυσκολίες, καθώς η ψυχολογική και σωματική πίεση αμέσως μετά την εγκυμοσύνη ήταν πρωτόγνωρη.

Η Ελένη Φουρέιρα περιέγραψε χωρίς φίλτρα την κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την πρώτη της συναυλία μετά τη γέννα:

«Είμαι στην πρώτη συναυλία μετά την εγκυμοσύνη μου. Ήμουν τρεις μήνες που είχα γεννήσει, οι ορμόνες μου ήτανε στον εγκέφαλο. Έκλαιγα πάρα πολύ στο καμαρίνι, φώναζα, δεν μπορούσα να διαχειριστώ τον εαυτό μου».

Το πρόβλημα με τους συνεργάτες που δεν δείχνουν κατανόηση

Αυτή η ευάλωτη φάση έφερε στην επιφάνεια και προβλήματα στις επαγγελματικές της σχέσεις, με ορισμένους ανθρώπους του περιβάλλοντός της να μην μπορούν να αντιληφθούν την κατάσταση.

«Όταν αυτό συμβαίνει και ο συνεργάτης σου δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το καταλάβει ή να το συνειδητοποιήσει, να είναι εκεί ήρεμος μαζί σου, για μένα είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει… Πρέπει να είναι μαζί μου σε όλα, και στα καλά αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Και εννοείται πως υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καλοί συνεργάτες», ανέφερε.

Κλείνοντας τοποθετήθηκε και για τον δικό της τρόπο λειτουργίας μέσα στην ομάδα της, σημειώνοντας:

«Δηλαδή, θα μπορούσα κι εγώ να μην ήμουν καλός συνεργάτης και να φέρομαι απαίσια. Όμως, εγώ τους σέβομαι και τους αγαπάω όλους τους συνεργάτες μου, τους έχω σαν οικογένεια».