Η αστυνομία συνέλαβε έναν πολιτικό μηχανικό στη Ρόδο που κατηγορείται για απάτη, καθώς κατείχε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της rodiaki.gr, ο κατηγορούμενος κατάφερε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 140.000 ευρώ από επιχειρηματίες, υποσχόμενος ότι θα τους εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο.

Μάλιστα, προκειμένου να γίνει περισσότερο πειστικός, χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές επικοινωνίες δήθεν με τα αρμόδια υπουργεία για να καθησυχάσει τους επιχειρηματίες ότι η υπόθεσή τους πηγαίνει πολύ καλά.

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τη δικαιοσύνη μετά από μήνυση που κατέθεσαν οι επιχειρηματίες, πριν από μερικές ημέρες, δια της δικηγόρου τους, κας Μυριάμ Τομαρά, σε βάρος του πολιτικού μηχανικού.

Σύμφωνα με αυτή, όλα ξεκίνησαν περίπου δύο χρόνια πριν, όταν οι επιχειρηματίες, στην προσπάθειά τους να δουν αν μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, συναντήθηκαν και ξεκίνησαν συνεργασία με τον κατηγορούμενο, ο οποίος και τους διαβεβαίωσε ότι μπορούσε να το κάνει. Σταδιακά, εκτός από τα έγγραφα που ζητούσε ο πολιτικός μηχανικός να του προσκομίσουν, ζητούσε και χρήματα, με αποτέλεσμα έως τώρα να του έχουν καταβάλει το συνολικό ποσό των 140.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία τους.

Οι ίδιοι στη μηνυτήρια αναφορά τους αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος έκανε τα πάντα για να τους πείσει ότι η υπόθεσή τους προχωράει και η επιχείρησή τους θα ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Μεταξύ άλλων, τους έλεγε ότι επικοινωνούσε δήθεν με υπηρεσία του υπουργείου.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πολιτικό μηχανικό ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες, όταν ζήτησε και πάλι χρήματα από τους συμπολίτες μας. Τότε εκείνοι άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, αφενός διότι είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που ξεκίνησαν την προσπάθεια ένταξης στο νόμο και αφετέρου είχαν ήδη καταβάλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και αποτέλεσμα δεν είχαν δει.

Οι συμπολίτες μας προχώρησαν σε καταγγελία, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του πολιτικού μηχανικού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί, και αφού είχαν ενημερώσει προηγουμένως τις αστυνομικές αρχές, συναντήθηκαν μαζί του για να του δώσουν τα χρήματα. Πράγματι, ο πολιτικός μηχανικός παρέλαβε τα χρήματα, τα οποία όμως ήταν προσημειωμένα και άμεσα συνελήφθη από αστυνομικούς και παραπέμφθηκε αρμοδίως.