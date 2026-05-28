Το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ετοιμοπόλεμη κατάσταση από τη στιγμή της ίδρυσής του, εντούτοις δεν διαθέτει καταφύγια για όλο τον πληθυσμό και, σύμφωνα με νέα έκθεση, θα χρειαστούν 30 χρόνια για να το πετύχει αυτό.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF ανακοίνωσε ότι τα καταφύγια που ήδη υπάρχουν καλύπτουν το 67% του πληθυσμού (ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό σε σχέση με αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλα κράτη).

Για να εξασφαλιστεί ότι θα προστατεύουν το 100% του πληθυσμού, όμως, θα χρειαστούν εργασίες για τα επόμενα 30 χρόνια.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, ο προβλεπόμενος ρυθμός κατασκευής νέων καταφυγίων ανέρχεται σε περίπου 1% ετησίως. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την επίτευξη πλήρους προστασίας σε εθνικό επίπεδο εντός δύο έως πέντε ετών ή σε χρονικό διάστημα που να πλησιάζει αυτό.

Ο ισραηλινός στρατός επισήμανε ότι σε περίπτωση που διατίθονταν περισσότεροι πόροι για να κατασκευαστούν πιο γρήγορα καταφύγια σε όλη τη χώρα, τότε σημαντικό μέρος του κράτους θα έμενε απροστάτευτο από τις περιφερειακές απειλές, είτε στη Γάζα είτε στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σημειώνεται ότι στους δύο πολέμους με το Ιράν, που χρησιμοποιήθηκαν τα καταφύγια σε εθνικό επίπεδο, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 50 Ισραηλινοί, τραυματίστηκαν χιλιάδες, ενώ υποβλήθηκαν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις για αποζημιώσεις από τις καταστροφές που προκάλεσαν τα ιρανικά πλήγματα.