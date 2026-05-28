Έντονη ανησυχία επικρατεί στους ειδικούς για το Kambo, το επικίνδυνο τελετουργικό από τον Αμαζόνιο που υπόσχεται αποτοξίνωση με δηλητήριο βατράχου, αλλά μπορεί να αποβεί μοιραίο. Η πρακτική αυτή έγινε παγκόσμιο viral αφότου ο διάσημος ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ δήλωσε ότι υποβάλλεται συχνά σε αυτή, χαρακτηρίζοντάς την ως μια συγκλονιστική σωματική δοκιμασία που προκαλεί την ψευδαίσθηση του θανάτου.



Ωστόσο, η πραγματικότητα πίσω από την εφήμερη τάση της εναλλακτικής ευεξίας είναι εφιαλτική. Πρόσφατα, ο 40χρονος Βρετανός Κρίστιαν Τρεντ έχασε τη ζωή του από ύποπτη δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συνεδρίας, προσθέτοντας το όνομά του σε μια μακρά λίστα θυμάτων παγκοσμίως. Ανάλογη τραγωδία είχε σημειωθεί και στην Αυστραλία με τον αιφνίδιο θάνατο της Νατάσα Λέχνερ, γεγονός που ανάγκασε τις αυστραλιανές αρχές να κατατάξουν επίσημα το Kambo στα απαγορευμένα δηλητήρια.



Η διαδικασία της θεραπείας είναι σοκαριστική. Οι λεγόμενοι «θεραπευτές» προκαλούν εσκεμμένα μικρά εγκαύματα στο δέρμα των ενδιαφερόμενων με ένα καυτό ραβδί. Στη συνέχεια, τοποθετούν πάνω στις ανοιχτές πληγές την τοξική έκκριση που αποβάλλει ο βάτραχος Phyllomedusa bicolor όταν βρίσκεται σε κατάσταση έντονου στρες. Το δηλητήριο εισέρχεται άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας βίαιες σωματικές αντιδράσεις όπως ακατάσχετο εμετό, διάρροια, σπασμούς, ταχυκαρδία και επικίνδυνη πτώση της πίεσης.



Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ψευδώς ότι η ουσία θωρακίζει το ανοσοποιητικό, βοηθά στη γονιμότητα, ακόμη και στη μάχη κατά του καρκίνου. Οι επιστήμονες, όμως, ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα αποδεδειγμένο ιατρικό όφελος. Αντίθετα, η τοξικότητα του Kambo μπορεί να οδηγήσει σε ψύχωση, οργανική ανεπάρκεια στο ήπαρ, τους νεφρούς και το πάγκρεας, ή ακόμα και σε καρδιακή ανακοπή.



Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι απελπισμένοι ή ευάλωτοι άνθρωποι εμπιστεύονται τη ζωή τους σε αυτοαποκαλούμενους σαμάνους, οι οποίοι στερούνται ακόμη και των βασικών γνώσεων πρώτων βοηθειών, με αποτέλεσμα οι ψευδείς υποσχέσεις για ευεξία να καταλήγουν σε τραγωδίες.