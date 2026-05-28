Μια απόφαση που αναμένεται να αλλάξει τον γεωπολιτικό χάρτη της Ευρώπης έλαβε το κοινοβούλιο της Ισλανδίας. Μετά από μια κρίσιμη ψηφοφορία, εγκρίθηκε επίσημα η διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος για τις 29 Αυγούστου, όπου οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν αν επιθυμούν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια διαδικασία που συγκεντρώνει ήδη τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας.\n\nΗ εξέλιξη αυτή αποτελεί μια μεγάλη νίκη για την κυβέρνηση, η οποία βλέπει το φιλόδοξο σχέδιό της να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Αν το αποτέλεσμα της κάλπης είναι θετικό, η Ισλανδία θα ξεκινήσει άμεσα τον διάλογο με τις Βρυξέλλες, με στόχο να αποτελέσει το 28ο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας μέχρι τα τέλη της δεκαετίας.\n\nΤο 2013, αφού ήδη διαπραγματευόταν επί τέσσερα χρόνια με τις Βρυξέλλες, το Ρέικιαβικ εγκατέλειψε την προσπάθεια, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση μια ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση. Η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για ένταξη στην ΕΕ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.\n\nΕφόσον οι ψηφοφόροι ψηφίσουν υπέρ της συνέχισης των συνομιλιών, οι τελικοί όροι της ένταξης θα πρέπει να εγκριθούν επίσης, σε δεύτερo δημοψήφισμα. Εάν καταψηφίσουν την πρόταση της κυβέρνησης στις 29 Αυγούστου, θα σταματήσει και η προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.\n\nΠολλοί ψηφοφόροι δεν είναι βέβαιοι αν θα έπρεπε να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Ισλανδίας για ένταξη στην ΕΕ και επομένως αυτή η διαδικασία, σε δύο φάσεις, μπορεί να τους καθησυχάσει, είπε ο Ολαφούρ Τόρντουρ Χάρνταρσον, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. \n\n«Το μεγάλο ποσοστό που δεν έχει αποφασίσει οριστικά αν θέλει ή όχι την ένταξη, πολλοί από αυτούς (θα ψηφίσουν ναι στο πρώτο δημοψήφισμα) επειδή θέλουν να δουν ακριβώς ποιοι θα ήταν οι όροι σε μια πιθανή συμφωνία», εξήγησε.\n\nΣτο κοινοβούλιο των 63 εδρών, το Αλθίνγκι, 34 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του δημοψηφίσματος και 8 το καταψήφισαν. Δεκατέσσερα μέλη απείχαν και 7 απουσίαζαν από τη συνεδρίαση.\n\nΗ υπουργός Εξωτερικών Θόργκερντουν Κάτριν Γκουναρσντότιρ είπε τον Μάρτιο στο Reuters ότι η Ισλανδία θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΕΕ ακόμη και το 2028 και ότι η αλιεία και η γεωργία θα είναι οι δύο τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.