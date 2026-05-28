Απίστευτος είναι ο απολογισμός της πρώτης ημέρας του Κουρμπάν Μπαϊράμ στην Τουρκία, καθώς 13.513 άνθρωποι κατέληξαν σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας, έχοντας τραυματιστεί κατά τη διαδικασία θυσίας ζώων.

Το στοιχείο ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμισόγλου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των τελετουργικών σφαγών.

Μαχαίρια, ζώα που αντιστάθηκαν και χιλιάδες τραυματισμοί

Οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά τη σφαγή βοοειδών, προβάτων και κατσικιών, αλλά και κατά την εκδορά των ζώων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, αρκετοί από τους τραυματίες χτυπήθηκαν με αιχμηρά εργαλεία, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν από τα ίδια τα ζώα, τα οποία προσπάθησαν να ξεφύγουν.

Με απλά λόγια, αρκετοί πήγαν να θυσιάσουν το ζώο, αλλά τελικά εκείνο ήταν που τους έστειλε στο νοσοκομείο.

Στην Τουρκία, οι τραυματισμοί κατά τη διάρκεια του Κουρμπάν Μπαϊράμ είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, ειδικά μεταξύ πολιτών που επιχειρούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Τα τουρκικά μέσα συχνά χρησιμοποιούν τον όρο «ατζαμήδες χασάπηδες», για όσους τραυματίζονται κατά την προσπάθεια να σφάξουν ζώα μόνοι τους.

Οι υγειονομικές αρχές της Τουρκίας ζητούν κάθε χρόνο από τους πολίτες να απευθύνονται σε επαγγελματίες και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς τα περιστατικά μπορεί να περιλαμβάνουν από απλά κοψίματα μέχρι σοβαρούς τραυματισμούς.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η φετινή πρώτη ημέρα του Μπαϊραμιού έδειξε για ακόμη μία φορά ότι η παράδοση μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε σκηνικό πανικού, όταν λείπει η εμπειρία και η προσοχή.