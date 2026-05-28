Δύο χρόνια χωρίς εργασία παρέμεινε ο Ρένος Χαραλαμπίδης αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στη σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα». Μιλώντας στο περιοδικό «Τύπος TV», ο ηθοποιός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απέχει από τα σύγχρονα σίριαλ, αποκαλύπτοντας το επαγγελματικό τίμημα που πλήρωσε για τον εμβληματικό ρόλο του «Καλημέρη».

«Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον “Καλημέρη”, μετά έμειναν δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ», δήλωσε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Οι οντισιόν μέχρι σήμερα και η ταμπέλα του «ειδικού ηθοποιού»

Η αντιμετώπιση του τηλεοπτικού χώρου απέναντί του δημιούργησε συγκεκριμένες προκαταλήψεις για το εύρος των δυνατοτήτων του, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να διεκδικεί ξανά και ξανά τη θέση του στις παραγωγές.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις συζητήσεις που έχει κάνει με στελέχη της αγοράς αλλά και στην τρέχουσα πραγματικότητα της καριέρας του, τονίζοντας:

«Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα, δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου».

Η κριτική στις επιλογές των καναλιών και η τηλεθέαση

Η ανάγκη συμβιβασμού με τους κανόνες της εγχώριας αγοράς αποτελεί μονόδρομο για τον ίδιο, ο οποίος πάντως δεν δίστασε να καταλογίσει ευθύνες στους υπεύθυνους των προγραμμάτων για την έλλειψη πρωτοτυπίας.

«Το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει. Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό», κατέληξε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.