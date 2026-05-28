Ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε πρόβλεψη για το ποσοστό που θα λάβει ο Αλέξης Τσίπρας στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ σχολίασε διθυραμβικά την παρουσίαση της ΕΛΑΣ.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action 24, είπε ότι «ήταν καταπληκτική η σκηνοθεσία, βλέπαμε την Ακρόπολη από πίσω, το στρογγυλό στη μέση – το έχω κάνει κι εγώ αυτό – το πώς είχε στηθεί, τα φώτα. Η σκηνοθεσία και η μορφή του πράγματος ήταν καταπληκτική. Μεγάλο ταλέντο, δεν αμφιβάλλω. Αν το δεις σαν μάρκετινγκ, ήταν πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο».

Προχωρώντας σε πρόβλεψη για τις επιδόσεις της ΕΛΑΣ στις εκλογές, είπε ότι «θα πάει καλά ο Τσίπρας. Θα πάει καλά στα μέτρα του, αλλά να ξέρετε, έχει ένα βασικό πρόβλημα που δεν το επισημαίνετε. Εσείς λέτε ότι θα πάει δεύτερος. Ωραία, κι εγώ το λέω. Το πιστεύω πραγματικά».

«Ο Τσίπρας το 2023 έφυγε και παραιτήθηκε και αποχώρησε υποτίθεται από την πολιτική, επειδή πήρε 17,5%, πολύ ωραία. Τώρα γυρίζει και βγαίνει με 16%, άλλοι με 15% και λένε επιτυχία. Αν πάρει κάτω από 17,5% θα είναι επιτυχία; Δηλαδή το 2023 το 17,5% ήταν συντριβή και το 2027 το 15% θα είναι επιτυχία;», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

«Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή κινείται στη ζώνη του 12% με 16%. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα είναι δεύτερος», πρόσθεσε στη συνέχεια.