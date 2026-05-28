Ραγδαίες είναι οι διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλιείς, καθώς το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ βρίσκεται πλέον στα χέρια του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα προχωρά σε επίσημο διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης για το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που βρέθηκε στο νησί του Ιονίου.

Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την Κάγια Κάλας

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ σχετικά με το drone.

Η ενημέρωση έγινε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, σε μια συγκυρία όπου το ζήτημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.

Συνομιλία και με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για την υπόθεση και με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έθεσε το ζήτημα σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο, μετά τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στο πόρισμα του ΓΕΕΘΑ.

Έρχεται επίσημο διάβημα στο Κίεβο

Το επόμενο βήμα θα είναι η πραγματοποίηση επίσημου διαβήματος προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει την υπόθεση ως σοβαρό ζήτημα, το οποίο δεν περιορίζεται στο τεχνικό σκέλος της ταυτοποίησης του drone, αλλά αγγίζει και τη διπλωματική διαχείριση των σχέσεων με το Κίεβο.

Το drone που εντοπίστηκε από αλιείς

Το drone είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα από αλιείς, προκαλώντας από την πρώτη στιγμή συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Ακολούθησε εξέταση του ευρήματος από τις ελληνικές στρατιωτικές υπηρεσίες, με το ΓΕΕΘΑ να συντάσσει πόρισμα για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Διπλωματική υπόθεση με ευρωπαϊκή διάσταση

Η ενημέρωση της Κάγια Κάλας και η επικείμενη ελληνική κίνηση προς την ουκρανική πλευρά αναβαθμίζουν την υπόθεση, καθώς πλέον το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως περιστατικό εντοπισμού στρατιωτικού υλικού σε ελληνικό έδαφος.

Η Αθήνα επιδιώκει να υπάρξουν επίσημες απαντήσεις και σαφής διπλωματική διαχείριση, ειδικά από τη στιγμή που το drone φέρεται να συνδέεται με την Ουκρανία και εντοπίστηκε σε ελληνική θαλάσσια περιοχή.

Η υπόθεση παρακολουθείται πλέον στενά, καθώς το επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να δείξει και τον τόνο της ελληνικής αντίδρασης απέναντι σε ένα περιστατικό που δημιουργεί ερωτήματα για την πορεία, την προέλευση και τις συνθήκες υπό τις οποίες το drone κατέληξε στη Λευκάδα.