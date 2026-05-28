Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι αποθεώθηκαν κατά την είσοδό τους στο ΣΕΦ με το τρόπαιο της Euroleague που κατέκτησε ο Ολυμπιακός και πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό πήρε τη θέση του στην οροφή του γηπέδου.

Είναι το πρώτο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» μετά την κατάκτηση της Euroleague με τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens και το ΣΕΦ είναι κατάμεστο, με τους οπαδούς να αποθεώνουν τους πάντες.

Αυτό που περίμεναν όλοι ήταν να δουν ξανά από κοντά το τρόπαιο και οι Αγγελόπουλοι ήταν αυτοί που το είχαν μαζί τους κάνοντας την είσοδό τους στο παρκέ, ενώ ιδιαίτερη ήταν η στιγμή και όταν το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό ανέβηκε στην οροφή του ΣΕΦ.

Μια μικρή γιορτή για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι αποθέωσαν τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες και περιμένουν πλέον την κατάκτηση και του ελληνικού πρωταθλήματος.