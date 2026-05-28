Το πέρασμα του χρόνου και οι επιπτώσεις του στην καθημερινότητά της δεν αποτελούν πηγή άγχους για την Ελένη Γερασιμίδου, η οποία αντιμετωπίζει τη σημερινή της εικόνα με έντονη διάθεση αυτοσαρκασμού. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου, όπου μίλησε για τα σχόλια που ακούει για την εμφάνισή της, αλλά και για τις σοβαρές μάχες που έδωσε στο παρελθόν στα χειρουργεία.

Αναφερόμενη στη διάθεσή της και στα κομπλιμέντα που δέχεται, η Ελένη Γερασιμίδου σχολίασε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ:

«Γενικά σαν διάθεση νιώθω κοριτσάκι, αλλά σαν κορμί όχι. Η αλήθεια είναι πως τελευταία μου κάνουν περισσότερο κομπλιμέντα από τότε που ήμουν νέα. Ίσως σκέφτονται ότι θα πεθάνω και θέλουν να μου πουν καλές κουβέντες, δεν ξέρω».

Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν αισθάνεται τα χρόνια να την καταβάλλουν ψυχολογικά, παρά τις σωματικές ενοχλήσεις:

«Εξωτερικά, εντάξει, υπάρχουν οι επιπτώσεις του χρόνου. Πονάει η μέση μου, κυρτώνω, αλλά με ασκήσεις στο youtube προσπαθώ να γυμναστώ. Το πρόσωπό μου -από ό,τι μου λένε- φαίνεται πολύ νεότερο χωρίς να κάνω τίποτα. Η διάθεσή μου είναι πολύ καλή και δεν αισθάνομαι την ηλικία. Αν διαβάσετε τα “30 μικρά διηγήματα” που έγραψα και πριν από μερικές μέρες τα παρουσιάσαμε στην Καρδίτσα και στα οποία μιλάω για τα νεανικά και εφηβικά χρόνια μου, είναι λες και τα γράφει το κορίτσι εκείνης της ηλικίας. Έτσι αισθάνομαι».

Οι σοβαρές επεμβάσεις και η στιγμή που λύγισε πριν το χειρουργείο

Η καλή της διάθεση παρέμεινε σταθερή ακόμη και όταν ήρθε αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα προβλήματα υγείας, τα οποία ξεκίνησαν το 2004 με μια γυναικολογική επέμβαση και συνεχίστηκαν το 2009 με ένα σοβαρό χειρουργείο στον πνεύμονα.

«Τώρα έχω μισό αριστερό πνεύμονα, γιατί έπρεπε να χειρουργηθώ για να γίνει βιοψία. Εν ενώ μετά το κάψιμο του σπιτιού μας το 2022 έκανα επέμβαση στεντ. Θέλω να πω πως όταν είχε αρρωστήσει η αδελφή μου με καρκίνο, αν και προσπαθούσα να μην το δείχνω, ήμουν χάλια. Έπαιζα στο “Έκτο πάτωμα” και ξεχνούσα το σάλιο μου, δεν έτρωγα. Ήμουν χάλια από τη στενοχώρια και την ταραχή. Στα δικά μου θέματα υγείας, όμως, ήμουν πάρα πολύ ψύχραιμη. Δεν φοβήθηκα, ίσως είχε προαίσθημα ότι όλα θα πάνε καλά», δήλωσε η ηθοποιός.

Ωστόσο, η ίδια θυμήθηκε και τη μοναδική στιγμή που έχασε για λίγο την ψυχραιμία της, στρεφόμενη προς τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο:

«Βέβαια στην περίπτωση με τον πνεύμονα, πριν χειρουργηθώ, είπα στον άντρα μου “μάλλον δεν θα γεράσουμε μαζί” και τον τσάκισα. Τελικά, όλα πήγαν καλά και τώρα που είπα “ορίστε, τώρα γερνάμε μαζί”».