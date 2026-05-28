Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είχε για μπρέικ στο πρώτο σετ, ωστόσο ισοφάρισε το παιχνίδι σε 1-1. Παρ’ όλα αυτά, στα επόμενα δύο σετ δεν διατήρησε τον ίδιο ρυθμό και τη συγκέντρωσή του, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 3-1 από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι (νο104) στον 2ο γύρο του Ρολάν Γκαρός και να ολοκληρώσει πρόωρα την πορεία του στο φετινό γαλλικό Grand Slam.

Αν και πριν από δύο χρόνια, στο ίδιο μεγάλο τουρνουά, ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εκείνος που είχε… χαμογελάσει απέναντι στον Ιταλό αντίπαλό του (νίκη 3-1 σετ, ξανά στον 2ο γύρο), τούτη τη φορά ο Αρνάλντι έφερε το ματς εκεί που ήθελε, πήρε τη νίκη και την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει στον 3ο γύρο τον Βέλγο, Ραφαέλ Κολινιόν (νο62).

Τα σετ 6-7(2), 7-5, 3-6, 2-6

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε κρατώντας το σερβίς του, ενώ ακολούθως έχασε δύο μπρέικ πόιντ για να πάρει «αέρα» δύο γκέιμ, με τον Ιταλό να ισοφαρίζει σε 1-1. Οι δύο τενίστες δεν έδωσαν ούτε μία… ευκαιρία ο ένας στον άλλον απ’ το σερβίς, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο τάι-μπρέικ όπου ο Αρνάλντι έκανε ένα γρήγορο 5-1 και «καθάρισε» το σετ με 7-2.

Στο δεύτερο σετ ο Αρνάλντι ξεκίνησε με 3-0, κάνοντας μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο και ισοφάρισε σε 3-3. Στο 5-5 ο Τσιτσιπάς έκανε ένα εντυπωσιακό μπρέικ στο σερβίς του Ιταλού με «λαβ-γκέιμ» και τελείωσε το σετ με τον ίδιο τρόπο (4 «αναπάντητοι» πόντοι), ισοφαρίζοντας σε 1-1 στα σετ.

Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στο τρίτο σετ, ο Αρνάλντι έκανε μπρέικ στο 4ο γκέιμ, «ξέφυγε» με 4-1 κι έφερε την κατάσταση στα δικά του χέρια, απ’ την στιγμή που κράτησε το σερβίς του, φτάνοντας στο 6-3.

Στο τέταρτο σετ ο Τσιτσιπάς άρχισε να παίρνει μεγαλύτερα ρίσκα, χωρίς όμως να «σπάσει» το σερβίς του Ιταλού, ο οποίος στο 5ο γκέιμ έκανε το δικό του μπρέικ, πήρε προβάδισμα με 3-2. Κάτι που επηρέασε ξεκάθαρα τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος έχασε κι άλλο ένα δικό του σερβίς (5-2), για να «τελειώσει» τον αγώνα ο Αρνάλντι με 6-2 (και 3-1 σετ) μέσα από μία τρομερή μάχη, κατά την οποία ο Τσιτσιπάς «έσβησε» τρία ματς πόιντ, αλλά δεν άντεξε περισσότερο…