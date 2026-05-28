Μία από τις πιο αποτρόπαιες και σαδιστικές υποθέσεις δολοφονίας των τελευταίων ετών συγκλονίζει τη Μεγάλη Βρετανία, με την αποκάλυψη της φρικιαστικής δράσης του 38χρονου Μάικλ Ντόχερτι. Ο καταδικασμένος βιαστής καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή έκτισης τα 33 χρόνια, για την άγρια δολοφονία της 21χρονης μπαργούμαν Κόρτνεϊ Άνγκους, την οποία κακοποίησε σεξουαλικά και σκότωσε επειδή η νεαρή κοπέλα του ξεκαθάρισε ότι τον έβλεπε μόνο ως φίλο.



Το χρονικό της τραγωδίας ξετυλίχθηκε στο Μπάτλεϊ του Δυτικού Γιορκσάιρ. Η άτυχη Κόρτνεϊ είχε μετακομίσει στο σπίτι του δράστη λίγες ημέρες πριν, θεωρώντας τον έμπιστο φίλο. Όταν ο Ντόχερτι της εξέφρασε το ερωτικό του ενδιαφέρον, εκείνη τον απέρριψε ευγενικά. Η άρνησή της πυροδότησε μια τυφλή, ναρκωτική μανία.



Ο 38χρονος τη στραγγάλισε και της κατέφερε 76 χτυπήματα, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε ασύλληπτες πράξεις ακρωτηριασμού και σεξουαλικής ταπείνωσης, τραβώντας μάλιστα φωτογραφίες με το κινητό του.



Το επόμενο πρωί, ο δολοφόνος περιφερόταν στους δρόμους σε κατάσταση αμόκ. Αφού έκλεψε φαγητό από καταστήματα, μπήκε σε σούπερ μάρκετ Asda κρατώντας ένα τεράστιο μαχαίρι και απειλώντας να σφάξει το προσωπικό. Όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με όπλα Taser, ο Ντόχερτι έκανε την κυνική ομολογία που πάγωσε τις αρχές: «Φέρτε μου τον επικεφαλής των ερευνών τώρα, γιατί έχω κάνει φόνο, έχω ένα νεκρό σώμα στο σπίτι μου».



Στο δικαστήριο του Λιντς αποκαλύφθηκε το βαρύ ποινικό μητρώο του δράστη, ο οποίος είχε αλλάξει το όνομά του για να κρύψει το παρελθόν του. Είχε καταδικαστεί το 2013 για τον βιασμό μιας άγνωστης γυναίκας, ενώ είχε πυρπολήσει το αυτοκίνητο πρώην συντρόφου του όταν τον χώρισε, αποδεικνύοντας μια πάγια βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες που τον απέρριπταν.



Η μητέρα του θύματος ράγισε καρδιές δηλώνοντας πως η απώλεια της κόρης της άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, ενώ ο δικαστής Γκάι Κιέρλ τόνισε στην απόφασή του ότι ο Ντόχερτι έδρασε με απόλυτη διαστροφή, αφαιρώντας μια ζωή σε μια παράλογη έκρηξη οργής επειδή δεν άντεξε το «όχι» της 21χρονης, σύμφωνα με την Daily Mail.