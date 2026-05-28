Μια άγνωστη και συγκλονιστική σύμπτωση που τη συνδέει με τη Γωγώ Μαστροκώστα μοιράστηκε δημόσια η Μαρία Ιωαννίδου, με αφορμή τον πρόσφατο χαμό της τελευταίας. Η ηθοποιός και χορεύτρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» όπου γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, εξήγησε πως οι δυο τους βρέθηκαν να δίνουν την ίδια μάχη, στους ίδιους ακριβώς χώρους.

«Το έχω ζήσει και εγώ. Είχαμε, συμπτωματικά, τον ίδιο γιατρό και την ίδια κλινική. Συμπέσαμε», αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Μαρία Ιωαννίδου περιέγραψε το δικό της «μαρτύριο», όπως το χαρακτήρισε, απέναντι στην ασθένεια, αλλά και τον τρόπο που επέλεξε να κρατήσει την ψυχολογία της όρθια:

«Μάλιστα, είχε βγάλει φτιάξει και μία μπλούζα, μακό, άσπρη και έγραψα: “Ο καρκίνος πέθανε, εγώ θα ζήσω, ζήτω η ζωή”. Είναι πριν από εφτά-οκτώ χρόνια που το έζησα το μαρτύριο. Πόνεσα, και υπέφερα, και ζούσα στον καναπέ μου μερόνυχτα ολόκληρα, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Και στο εξωτερικό πήγα, κι είπανε “κρίμα το κοριτσάκι”. Δεν λύγισα καμία στιγμή».

Η επαγγελματική τους σχέση και η θλίψη για την απώλεια

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα επηρέασε βαθιά την ηθοποιό, καθώς οι δρόμοι τους είχαν διασταυρωθεί και στο παρελθόν μέσα από κοινές επαγγελματικές συνεργασίες.

«Αχ, αυτό μην μου το λέτε, με πόνεσε πάρα πολύ. Τη γνώριζα. Είχαμε και μία επαγγελματική σχέση. Με πονάει πάρα πολύ. Κρίμα. Ήταν καλός άνθρωπος, δεν ξέρω αν ήταν άγγελος, αν είχε φτερά ή δεν είχε. Το θέμα ήταν ότι ήταν ταλαντούχα, ήταν νέα, και την πόνεσα και την πονάω και θα τη σκέφτομαι πάντα», εξομολογήθηκε κλείνοντας.