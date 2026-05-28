Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης εμφανίστηκε αρχικά επιφυλακτικός για την εικόνα του Game 1 των ημιτελικών της GBL απέναντι στην ΑΕΚ (94-77), ωστόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει σε θετικό αποτέλεσμα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως το Σάββατο οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι ενόψει του δεύτερου αγώνα με την «Ένωση».

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας:

«Αναμενόμενα μέτρια η εικόνα μας σήμερα. Μέχρι προχθές το βράδυ οι παίκτες ήταν σε διάθεση γιορτινή και το καταλαβαίνω απόλυτα. Προφανώς η χαρά στον οργανισμό είναι τεράστια. Και είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς.

Η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα. Ανησυχούσα για αυτό το ματς αν θα είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι».