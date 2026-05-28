Ο κακοποιός που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Τιραμόλας» χτύπησε ξανά και μάλιστα μόλις τρεις ώρες μετά την έξοδο από τις φυλακές Τίρυνθας.

Ο δράστης που είναι 25 ετών και έχει 50 κλοπές στο βιογραφικό του, πήρε άδεια από τις φυλακές και αμέσως επέστρεψε στη δράση.

Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Star που παρουσίασε και τα σχετικά βίντεο, ο «Τιραμόλας» την περασμένη Παρασκευή λήστεψε μαγαζί στην Ιπποκράτους, αρπάζοντας 600 ευρώ.

Μάλιστα, κρατώντας τα κλοπιμαία πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα για να δώσει το «παρών».

Το επόμενο πρωί, απτόητος μπήκε σε καφετέρεια και έκλεψε πορτοφόλια από τις τσάντες υπαλλήλων.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων τον αναγνώρισαν αμέσως από τα βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και όταν έφτασε στο ΑΤ να δώσει το «παρών» τον έπιασαν.