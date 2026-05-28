Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει διπλό μηχανισμό εξαπάτησης, παγιδεύοντας πολίτες που αναζητούσαν είτε εργασία είτε σπίτι προς ενοικίαση.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει 94 περιπτώσεις εξαπάτησης, με το συνολικό ποσό που φέρεται να απέσπασε να φτάνει τα 85.169 ευρώ. Η δράση του, σύμφωνα με την έρευνα, ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024 και ξεδιπλωνόταν μέσα από αγγελίες, πολυτελή ξενοδοχεία, ψεύτικες μισθώσεις και προκαταβολές για ανύπαρκτα ενοίκια.

Παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών

Ο 27χρονος συνελήφθη στου Ζωγράφου και, σύμφωνα με την Αστυνομία, εμφανιζόταν σε υποψήφια θύματα ως υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της εστίασης και της ναυτιλίας.

Μέσω αγγελιών εργασίας σε ιστοσελίδες, προσέγγιζε πολίτες που έψαχναν δουλειά και κανόνιζε μαζί τους προσωπικές συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές, σύμφωνα με την έρευνα, γίνονταν σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, ώστε να δημιουργεί εικόνα αξιοπιστίας και επαγγελματικού κύρους.

Ζητούσε ταυτότητες, εκκαθαριστικά και τραπεζικά στοιχεία

Με πρόσχημα τη διαδικασία πρόσληψης, φέρεται να ζητούσε από τα θύματα προσωπικά έγγραφα και ευαίσθητα δεδομένα.

Ανάμεσα στα στοιχεία που αποσπούσε ήταν αντίγραφα ταυτοτήτων, εκκαθαριστικά σημειώματα, τραπεζικά στοιχεία, αλλά και κωδικοί πρόσβασης σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε αυτά τα δεδομένα για να αποκτά πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές ή ακόμη και για να προχωρά στην έκδοση τραπεζικών καρτών.

Το δεύτερο κόλπο με τα διαμερίσματα

Το σχέδιο δεν σταματούσε στις δήθεν προσλήψεις. Ο 27χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε τα στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων για να πραγματοποιεί βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Αφού εξασφάλιζε πρόσβαση στα ακίνητα, δημοσίευε στη συνέχεια ψεύτικες αγγελίες ενοικίασης σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προσελκύοντας πολίτες που αναζητούσαν κατοικία.

Κατά τις συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, φέρεται να εισέπραττε χρήματα ως προκαταβολές για τη δήθεν κράτηση των διαμερισμάτων. Η ενοικίαση, όμως, δεν ολοκληρωνόταν ποτέ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος δεν περιοριζόταν στις προκαταβολές. Από τα διαμερίσματα που μίσθωνε προσωρινά φέρεται να αφαιρούσε και αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές. Με τον τρόπο αυτό, η δράση του συνδύαζε την ηλεκτρονική απάτη, την πλαστογραφία, την παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και την κλοπή περιουσιακών στοιχείων.

Η περίπτωση στο Περιστέρι που δείχνει τη δράση του

Ενδεικτική της μεθοδολογίας και της θρασύτητας που αποδίδουν οι Αρχές στον 27χρονο είναι μία περίπτωση στο Περιστέρι. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, φέρεται να εξαπάτησε 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας συνολικά περισσότερα από 22.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται από τις πιο χαρακτηριστικές, καθώς δείχνει πόσο γρήγορα μπορούσε να «στήνει» ψεύτικες αγγελίες και να εισπράττει χρήματα από ανθρώπους που πίστευαν ότι είχαν βρει σπίτι σε δελεαστική τιμή.

Κατά τη σύλληψή του, ο 27χρονος φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και να προσπάθησε να διαφύγει, απωθώντας τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απάτες κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδής κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.

Εξετάζεται αν υπάρχουν και άλλα θύματα

Η προανάκριση μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 94 περιπτώσεων, όμως οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος.

Οι αστυνομικοί ερευνούν αν ο 27χρονος εμπλέκεται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς το εύρος των στοιχείων που φέρεται να είχε συγκεντρώσει από τα θύματά του δημιουργεί ανησυχία για πιθανή περαιτέρω χρήση τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.