Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη δημοσκοπική εταιρεία RealPolls, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις της Χαριλάου Τρικούπη για τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας κοινής γνώμης.

Η εταιρεία απάντησε δημόσια στις καταγγελίες περί «χειραγώγησης», υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των μετρήσεών της και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για δηλώσεις που θεωρεί ψευδείς, προσβλητικές ή επιζήμιες.

Η νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μετά τη δημοσκόπηση της RealPolls που παρουσίασε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1%, με δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα, τρίτη τη Μαρία Καρυστιανού, μονοψήφιο ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη έκαναν λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης από συγκεκριμένα συστήματα», εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά των εταιρειών δημοσκοπήσεων.

Χωρίς να κατονομάζει άμεσα το ΠΑΣΟΚ, η RealPolls ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι «συγκεκριμένος πολιτικός χώρος» επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία του κλάδου των δημοσκοπήσεων.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί είναι αντίστοιχες με εκείνες μεγάλων διεθνών δημοσκοπικών οργανισμών και τόνισε ότι οι έρευνές της έχουν επιβεβαιωθεί επανειλημμένα από τα εκλογικά αποτελέσματα.

«Η RealPolls τοποθετείται δημόσια για να αποκαταστήσει πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Οι κάλπες μάς δικαίωσαν»

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία υπενθύμισε σειρά εκλογικών αναμετρήσεων στις οποίες –όπως σημειώνει– οι προβλέψεις της επιβεβαιώθηκαν πλήρως.

Η RealPolls ξεκαθάρισε ότι θεωρεί θεμιτή τη δημόσια κριτική, ωστόσο διαχωρίζει –όπως αναφέρει– την πολιτική αντιπαράθεση από τις επιθέσεις που πλήττουν την αξιοπιστία της εταιρείας και συνολικά του θεσμού των δημοσκοπήσεων.

Στο πιο αιχμηρό σημείο της ανακοίνωσης, η εταιρεία τονίζει ότι επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού» για κάθε αναφορά που θεωρεί ψευδή, προσβλητική ή επιζήμια.

Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει ακόμη περισσότερο την πολιτική ένταση γύρω από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων το τελευταίο διάστημα.