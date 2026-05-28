Φουντώνει η συζήτηση για τα επόμενα βήματα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε διάφορα σενάρια συνεργασιών, όπως το 2015 όπου ο πρώην πρωθυπουργός σχημάτισε κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αποκάλυψε ότι το κόμμα αναμένεται να στηριχτεί στις δικές του δυνάμεις, αποκλείοντας συνεργασίες, ειδικά τέτοιου είδους, όπως το 2015.

«Καταρχάς, ζητούμε από τους πολίτες σε πρώτη φάση να μας ακούσουν. Δεν μας έχουν δει, δεν μας έχουν ακούσει ακόμη. Υπάρχουν πολλά τα οποία θα δείτε στη συνέχεια. Πρόκειται για μια δυναμική, πολύ δημιουργική και πολύ όμορφη εξέλιξη», είπε η κα Κουφονικολάκου στο Live News.

«Δεύτερον, η απόλυτη στόχευσή μας είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Θα συστήσω υπομονή. Θέλω να δοθεί ο χρόνος να παρουσιαστούν οι θέσεις, να υπάρξει συζήτηση, να δρομολογηθεί η κατάλληλη επικοινωνία προκειμένου να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, απαντώντας σε ερώτηση αν η ΕΛΑΣ συνεργαστεί με κόμματα, όπως του Πάνου Καμμένου, η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε:

«Δεν θέλω να συγκρίνουμε μια χώρα σε οικονομική περιδίνηση. Μια χώρα που βρέθηκε στη θέση της εξευτελιστικής στοχοποίησης, διεθνούς στοχοποίησης. Υπάρχουν προκλήσεις. Το γεγονός ότι ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας μετά από την επιστολή της κυρίας Κοβέσι, στην Επιτροπή είναι μια σοβαρή πρόκληση. Γιατί υπονομεύει την πρόσβαση της χώρας στα συγχρηματοδοτούμενα. Υπάρχουν και άλλες πολλές προκλήσεις, όπως η ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Δεν σκοπεύουμε, ειλικρινά σε αυτή τη φάση δεν σκεφτόμαστε καθόλου τέτοιου είδους συνεργασίες».