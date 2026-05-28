Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την παράταση, τελικά, για να νικήσει με 114-102 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens και να κάνει το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan Basket League.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και μετά το 15-13 στο 6′ οι φιλοξενούμενοι με σερί 8-0 μετέτρεψαν το σκορ σε 15-21 και κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα (23-24).

Ο «δικέφαλος του βορρά» παρέμεινε πολύ καλός και στο δεύτερο και με τους «πράσινους» να μην μπορούν να βρουν ρυθμό το παιχνίδι ήταν… ντέρμπι, με το 38-38 να γίνεται 38-43 με σερί 5-0 των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι κράτησαν το +5 μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (45-50).

Με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο ΠΑΟΚ πήγε για πρώτη φορά στο +8 (47-55) και στη συνέχεια στο +9 (54-63), οι Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις όμως βγήκαν μπροστά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία με επιμέρους σκορ 14-3 προσπέρασε με 68-66 και μπήκε από το +2 (77-75) στην τελευταία περίοδο.

Εκεί, όλα έδειχναν πως ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε τη νίκη καθώς προηγήθηκε με 83-75 στο 31′ και με 95-84 στο 35′, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν, μείωσαν σε 95-93 με σερί 9-0 και τελικά στα 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ισοφάρισαν σε 95-95 με τον Ταϊρί και οδήγησαν το παιχνίδι στην παράταση.

Μια παράταση στην οποία ξεχώρισε ο Σλούκας καθώς αυτός ήταν που έδωσε λύσεις στον Παναθηναϊκό και τελικά τη νίκη με 114-102, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-50, 77-75, 96-96, 114-102 (παράταση)