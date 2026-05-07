Ισραηλινός στρατιώτης απεικονίζεται να τοποθετεί τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας σε χριστιανικό χωριό του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Μετά την ταυτοποίηση του στρατιώτη, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι θα κινηθούν πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του. Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «αντιμετωπίζει το περιστατικό με ιδιαίτερη σοβαρότητα» και ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «αποκλίνει πλήρως από τις αξίες που αναμένονται από τα στελέχη του».

Έπειτα από έρευνα των IDF, η φωτογραφία τραβήχτηκε στο χωριό Ντεμπέλ πριν από μερικές εβδομάδες, ωστόσο δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε άλλες υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με εικόνες Ισραηλινών στρατιωτών -ορισμένες εκ των οποίων αναρτήθηκαν από τους ίδιους- να προκαλούν ζημιές ή να αφαιρούν αντικείμενα από περιουσίες.

Στο ίδιο χωριό είχε καταγραφεί τον περασμένο μήνα περιστατικό κατά το οποίο στρατιώτης κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού, ενώ σε άλλο βίντεο στρατιωτικά οχήματα φέρεται να προκάλεσαν ζημιές σε ηλιακά πάνελ.

Οι δύο στρατιώτες που είχαν εμπλακεί στην καταστροφή του αγάλματος είχαν απομακρυνθεί από τα μάχιμα καθήκοντά τους και είχαν τιμωρηθεί, ενώ το περιστατικό με τα ηλιακά πάνελ βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το Times of Israel.

Το Ντεμπέλ, όπως και άλλες χριστιανικές κοινότητες στον νότιο Λίβανο, δεν έχει εκκενωθεί με εντολή του Ισραήλ, παρά τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

«Το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με τα ευρήματα», ανέφεραν οι IDF, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σέβονται τη θρησκευτική ελευθερία και τα θρησκευτικά σύμβολα όλων των κοινοτήτων και δεν στοχεύουν πολιτικές υποδομές ή χώρους λατρείας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις με χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή.