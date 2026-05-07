Ισραηλινός στρατιώτης απεικονίζεται να τοποθετεί τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας σε χριστιανικό χωριό του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Μετά την ταυτοποίηση του στρατιώτη, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι θα κινηθούν πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος του. Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «αντιμετωπίζει το περιστατικό με ιδιαίτερη σοβαρότητα» και ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «αποκλίνει πλήρως από τις αξίες που αναμένονται από τα στελέχη του».

Έπειτα από έρευνα των IDF, η φωτογραφία τραβήχτηκε στο χωριό Ντεμπέλ πριν από μερικές εβδομάδες, ωστόσο δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.

🇮🇱🇱🇧 Israel said the soldier who placed a cigarette into the mouth of a statue of the Virgin Mary in southern Lebanon will be disciplined.



Given the number of times Israeli soldiers have desecrated Christian icons in Lebanon, the "discipline" will probably a stern talk about how… https://t.co/d7GTp9hlJj pic.twitter.com/MgQcNid4Fg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 6, 2026

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε άλλες υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με εικόνες Ισραηλινών στρατιωτών -ορισμένες εκ των οποίων αναρτήθηκαν από τους ίδιους- να προκαλούν ζημιές ή να αφαιρούν αντικείμενα από περιουσίες.

🇮🇱🇱🇧 Israeli officials claim the assassination strike in Beirut targeting Malek Balout, commander of Hezbollah's elite Radwan Force, was coordinated with the U.S



Source: i24NEWS https://t.co/eG7H2jINnL pic.twitter.com/QVo6pmGZPT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 6, 2026

Στο ίδιο χωριό είχε καταγραφεί τον περασμένο μήνα περιστατικό κατά το οποίο στρατιώτης κατέστρεψε άγαλμα του Ιησού, ενώ σε άλλο βίντεο στρατιωτικά οχήματα φέρεται να προκάλεσαν ζημιές σε ηλιακά πάνελ.

Video of the statue of Jesus destroyed by the Israeli soldier in Lebanon



The matter is being investigated by the IDF, but considering there were only 3 indictments and 1 conviction of Israeli soldiers in Gaza, I wouldn't hold my breath https://t.co/LEqVn9ri9m pic.twitter.com/icOUGEQ1ct — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2026

Οι δύο στρατιώτες που είχαν εμπλακεί στην καταστροφή του αγάλματος είχαν απομακρυνθεί από τα μάχιμα καθήκοντά τους και είχαν τιμωρηθεί, ενώ το περιστατικό με τα ηλιακά πάνελ βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το Times of Israel.

Το Ντεμπέλ, όπως και άλλες χριστιανικές κοινότητες στον νότιο Λίβανο, δεν έχει εκκενωθεί με εντολή του Ισραήλ, παρά τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

«Το περιστατικό θα διερευνηθεί και θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με τα ευρήματα», ανέφεραν οι IDF, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι σέβονται τη θρησκευτική ελευθερία και τα θρησκευτικά σύμβολα όλων των κοινοτήτων και δεν στοχεύουν πολιτικές υποδομές ή χώρους λατρείας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις με χριστιανικές κοινότητες στην περιοχή.