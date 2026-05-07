Εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026 διοργανώνει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με σειρά δραστηριοτήτων που θα κορυφωθούν με εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 (ώρα 9.00 π.μ.) και κεντρικό ομιλητή τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης με ομιλίες ο Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών & Μεταφορών και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, ενώ τον εναρκτήριο χαιρετισμό θα απευθύνει η Νιόβη Ρίγκου, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η κεντρική εκδήλωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, έχει ως στόχο να αναδείξει τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και ειδικότερα στη στήριξη του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και αφορά την Πλατφόρμα Διαδρομών Εύξεινου Πόντου – Αιγαίου (BACP).

«Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ιδανική πόλη για τη φιλοξενία της εκδήλωσης αυτής, δεδομένου του στρατηγικού της ρόλου ως βασικού κόμβου στο διάδρομο που συνδέει με σιδηροδρομική γραμμή και οδικώς τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι, μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Πύθιο.

Όπως αναφέρει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Θράκη, ο κ. Τζιτζικώστας θα συμμετάσχει επίσης σε σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Μαΐου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ανακήρυξή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης (ΔΠΘ), επίσκεψη στο πεδίο της συνοριακής φύλαξης στο τεχνικό εμπόδιο αποτροπής, διάλογος με μαθητές Λυκείου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Καπνομάγαζο) της Αλεξανδρούπολης, επίσκεψη στο Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Frontex και Europol στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», επίσκεψη στον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης Φυσικού Αερίου της Αμφιτρίτης, επίσκεψη στα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού Δρόμου Αλεξανδρούπολης και συνάντηση με νέους επιχειρηματίες της Θράκης που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Συνολικά, οι εορτασμοί για την Ημέρα της Ευρώπης θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 7 Μαΐου στην ακριτική Ορεστιάδα, όπου η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας, διοργανώνουν εορτασμό με τους μαθητές από όλα τα Γυμνάσια της πόλης και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου το βράδυ με τον Αγώνα Δρόμου Alexandroupoli Night Run, που φέτος φέρει για πρώτη φορά το μήνυμα «Τρέχουμε μαζί για την Ημέρα της Ευρώπης!».

Την ίδια μέρα στην Αθήνα, ο νέος διαδραστικός πολυχώρος «Εμπειρία Ευρώπη» θα είναι ανοιχτός από το πρωί για το κοινό, με μια σειρά από δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και θα αναμεταδίδει την εκδήλωση της Αλεξανδρούπολης.