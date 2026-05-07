Σπαρακτικές στιγμές καταγράφηκαν στην Κρήτη, όπου σήμερα κηδεύτηκε ο 21χρονος Νικήτας, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο το 2023. Σε βίντεο καταγράφηκε και η στιγμή που συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα αντιδρούν στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, με κάποιους να ουρλιάζουν «τώρα (που τον σκότωσαν) ήρθατε;» και να τους καλούν να φύγουν άμεσα από το σημείο.

Στο βίντεο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται η αδερφή του 21χρονου έξω από την εκκλησία, η οποία είναι ντυμένη με λευκά ρούχα και φωνάζει προς έναν αστυνομικό. Πολλές φορές και η ίδια μαζί με τον Νικήτα είχαν επισκεφτεί το Αστυνομικό Μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια μετά τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί από τον 54χρονο.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε ντυμένος γαμπρός στην τελευταία του κατοικία και το μεσημέρι της Τετάρτης, η μικρότερη αδερφή του προχώρησε σε μια ανάρτηση αναφορικά με τον τρόπο που η οικογένεια επιθυμεί να αποχαιρετήσει τον 21χρονο. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μία σφαίρα», έγραψε η αδερφή του.

Σημειώνεται πως την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν τον 21χρονο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο χωριό, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών του αδικοχαμένου νεαρού. Οι συγγενείς του Νικήτα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς ζητώντας τους να φύγουν από το χωριό. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως, όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν έκαναν τίποτα.

Οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, όμως ο πατέρας του 21χρονου, κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους: «Από το χωριό να φύγετε».

Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και έχουν βγει έξω από το χωριό, όπου, ωστόσο, παραμένουν.