Σπαραγμός στην κηδεία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη

Βαρύ πένθος επικρατεί στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιείται η κηδεία του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον 54χρονο Κωνσταντίνο Π. στην Αμμουδάρα με έξι σφαίρες, καθώς τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του σε τροχαίο το 2023.

Η κηδεία του τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου, με οικογένεια, φίλους και συγγενείς να ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τους.

Την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 21χρονο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο χωριό, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών του αδικοχαμένου νεαρού. Οι συγγενείς του Νικήτα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς ζητώντας τους να φύγουν από το χωριό. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως, όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν έκαναν τίποτα.

Οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, συμφωνα με το creta24, όμως ο πατέρας του 21χρονου, κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους: «Από το χωριό να φύγετε».

«Να φύγετε» είπε και η αδελφή του 21χρονου από τους αστυνομικούς που βρέθηκαν έξω από την εκκλησία. Σύμφωνα με το patris.gr, η κοπέλα φαίνεται σε βίντεο να σπρώχνει αστυνομικό και να του ζητά να φύγει από το σημείο, εξοργισμένη που δεν τον προστάτεψαν όταν ο αγαπημένος της αδελφός ήταν εν ζωή. Άλλωστε πολλές και η ίδια μαζί με τον Νικηφόρο είχαν επισκεφτεί το Αστυνομικό Μέγαρο για να ζητήσουν βοήθεια μετά τις επιθέσεις που είχαν δεχθεί από τον 54χρονο.

Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και έχουν βγει έξω από το χωριό, όπου, ωστόσο, παραμένουν.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες είχε γίνει γνωστό ότι η ΕΛ.ΑΣ. θα βρισκόταν στον Χώνο, με ισχυρές δυνάμεις, καθώς και οι δύο οικογένειες, του 21χρονου και του καθ’ ομολογία δολοφόνου του κατάγονται από την περιοχή και υπάρχουν φόβοι για αντίποινα.

Ωστόσο η οικογένεια του Νικήτα, διά της δικηγόρου της, Αλεξάνδρας Σπανάκη, είχαν χθες δηλώσει με νόημα πως οι ίδιοι «σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν».