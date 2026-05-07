Προσχεδιασμένο όπως όλα δείχνουν φαίνεται να ήταν το έγκλημα στην Κρήτη. Ο 54χρονος δράστης περίμενε το θύμα που τον είχε καταγγείλει για προηγούμενες απόπειρες και όλα έγιναν σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα, όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε αποφασίσει ότι θα πάρει εκδίκηση από το 2023, όταν τότε είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα σε ένα αμάξι στο οποίο οδηγούσε το σημερινό θύμα. Το απόγευμα της Τρίτης τελικά σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας.

Αμετανόητος ο 54χρονος, είπε ότι έκανε αυτό που έπρεπε

Στον 54χρονο δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς που του πέρασαν χειροπέδες ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 21χρονο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Επίσης, όπως μεταδίδει το ERTNEWS, ανέφερε και περιέγραψε στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς ότι δεν είχε στήσει καρτέρι στο θύμα.

Στην ουσία, όπως είπε, πήγαινε με το αυτοκίνητό του μαζί με τη γυναίκα του στη θέση του συνοδηγού σε αυτόν τον δρόμο της Αμμουδάρας, συνάντησε τυχαία το θύμα, ακινητοποίησε το όχημά του, αφού πρώτα είχε εμβολίσει το αυτοκίνητο του 21χρονου και, αφού είχε καταφέρει να τον ακινητοποιήσει, βγήκε από το αμάξι του και τον εκτέλεσε εν ψυχρώ με το 38άρι περίστροφο.

Ο 21χρονος

Όταν ο 21χρονος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, του έριξε τη χαριστική βολή και τον κλοτσούσε

Ο 54χρονος πυροβόλησε τον 21χρονο ανήμερα των γενεθλίων του πέντε φορές και, ενώ το θύμα βρισκόταν αιμόφυρτο στο οδόστρωμα, του έριξε την τελευταία βολή, την έκτη σφαίρα, στην πλάτη.

Ο 54χρονος είδε τον 21χρονο να βρίσκεται αιμόφυρτος στο έδαφος, στην ουσία να ψυχορραγεί, να προσπαθεί κάπως να φύγει, να ξεφύγει από τη μανία του και δεν δίστασε να τον κλοτσήσει προτού διαφύγει, προτού δηλαδή αφήσει τη γυναίκα του και στη συνέχεια κατευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, όπου και λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε.

Παρούσα στο φονικό ήταν και η σύζυγος του 54χρονου δράστη, η οποία συνελήφθη και κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να είχε καταλυτικό ρόλο σε όλη αυτή την εμμονή που είχε ο 54χρονος με τον 21χρονο.

Το δυστύχημα και η εμμονή του 54χρονου

Οι συγγενείς του θύματος υποστηρίζουν πως πρόκειται για ένα δυστύχημα για το οποίο θα γινόταν και δικαστήριο κανονικά, καθώς ο 17χρονος, τότε, είχε χαθεί σε ένα δυστύχημα στο οποίο ο 21χρονος, το θύμα δηλαδή της σημερινής εκτέλεσης, είχε πάρει το αμάξι χωρίς να οδηγεί, υπό την επήρεια αλκοόλ, προκειμένου να κάνει μια εξυπηρέτηση, να βοηθήσει κάποιον φίλο. Βρέθηκε σε αυτή την παρέα, πήρε το αυτοκίνητο, συνέβη αυτό το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το 17χρονο τότε παιδί, ο φίλος του 21χρονου.

Ο 54χρονος δεν το ξεπέρασε ποτέ, είχε πάθει εμμονή και μάλιστα είχε ρίξει στην ουσία κάποιες προειδοποιητικές, στην κυριολεξία βολές, καθώς είχε επιτεθεί δύο φορές στον 21χρονο.

Το 2024 και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα, είχε πάει στο σπίτι του και είχε επιτεθεί με ένα όπλο, όπως καταγγέλλει η αδερφή του θύματος, τόσο στον ίδιο όσο και στην άλλη τους αδερφή, χωρίς ευτυχώς να τους τραυματίσει, καθώς είχε αστοχήσει. Επίσης, τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε κυνηγήσει με ένα όπλο τον 21χρονο, προκειμένου να τον σκοτώσει και τότε το παιδί είχε καταφέρει να ξεφύγει.

Ο 54χρονος παρακολουθούσε τον 21χρονο, απειλούσε τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του και κάθε στιγμή ο 21χρονος ένιωθε τον φόβο ότι ενδεχομένως να πέσει νεκρός από τα πυρά του.

Φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί μάλιστα και σε συγγενικά του πρόσωπα ότι «την τρίτη φορά δεν θα γλιτώσω».

Το θύμα είχε απευθυνθεί στην αστυνομία, είχε καταγγείλει τον 54χρονο και το 2024 είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τον 21χρονο στα 100 μέτρα.

Παράλληλα, του είχε αφαιρεθεί η κυνηγετική καραμπίνα για την οποία είχε άδεια οπλοφορίας, κατείχε παράνομα το 38άρι περίστροφο με το οποίο εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 21χρονο Νικήτα και για την επίθεση τον Φεβρουάριο είχε γίνει καταγγελία στην αστυνομία.

Ωστόσο, και πάλι ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος, με αποτέλεσμα το απόγευμα της Τρίτης να σκορπίσει τον θάνατο.