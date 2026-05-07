Βαρύ είναι το κλίμα σήμερα, Πέμπτη 7/5 στην Κρήτη καθώς συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 21χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε από τα χέρια του πατέρα του καλύτερού του φίλου.

Η νεκρώσιμη ακολουθία, όπως μεταδίδει το creta24.gr θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου και η οικογένειά του απευθύνει έκκληση σε όσους αποχαιρετήσουν τον νεαρό να φορούν λευκά και να μην φέρουν μαζί τους ούτε μία σφαίρα.

Ο Νικήτας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον πατέρα του 17χρονου φίλου του, που τον Νοέμβριο του 2023 έχασε τη ζωή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με το 21χρονο θύμα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Σκηνές τραγωδίας στο σπίτι του 21χρονου Νικήτα

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οικογένειας, στο Γάζι, όπου έφτασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 6/5 η σορός του άτυχου 21χρονου.

«Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα»

Συγγενείς και φίλοι θρηνούν για τον άδικο χαμό του, δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν πως ο νεαρός βρέθηκε νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.

Ο 21χρονος θα οδηγηθεί ντυμένος γαμπρός στην τελευταία του κατοικία και το μεσημέρι της Τετάρτης, η μικρότερη αδερφή του προχώρησε σε μια ανάρτηση αναφορικά με τον τρόπο που η οικογένεια επιθυμεί να αποχαιρετήσει τον 21χρονο.

«Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε η αδερφή του 21χρονου.