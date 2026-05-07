Μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, διοργανώνει στις 10 Μαΐου ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Μαμά σ’ αγαπώ! Να προσέχεις!». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιείται δωρεάν κλινικός έλεγχος μαστού (ψηλάφηση) για γυναίκες που επιθυμούν να εξεταστούν. Ο κλινικός έλεγχος απευθύνεται σε γυναίκες έως 45 ετών, οι οποίες ηλικιακά δεν εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού «Φώφη Γεννηματά», ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα δωρεάν υπερήχου μαστού. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00. Επίσης, εκπαιδευμένες εθελόντριες του Συλλόγου θα παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί δραστηριότητες για παιδιά, όπως χειροτεχνίες και κατασκευές για να τις χαρίσουν στις μητέρες τους, μουσικοποιητικό δρώμενο από μαθητές του 16ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες, εργαστήριο μόδας, ζωγραφική προσώπου και εύκολα χτενίσματα, ξυλοπόδαρος, φουσκωτό κάστρο, λέσχη ανάγνωσης, έκθεση ζωγραφικής και μουσικοκινητικά δρώμενα, με στόχο η ημέρα να λειτουργήσει όχι μόνο ως δράση πρόληψης αλλά και ως μια μεγάλη οικογενειακή γιορτή.

«Σας καλούμε να γίνετε μέρος μιας όμορφης, φωτεινής ημέρας για όλη την οικογένεια. Μιας γιορτής αφιερωμένης στην πρόληψη και τη ζωή. Ελάτε να αγκαλιάσουμε τις μανούλες μας. Να τους θυμίσουμε πόσο σημαντική είναι η φροντίδα του εαυτού τους. Ας δώσουμε στα παιδιά μας το πιο δυνατό μήνυμα: ότι η πρόληψη είναι πράξη αγάπης για όλους μας. Ελάτε να γεμίσουμε την καρδιά μας με ελπίδα και την Κυριακή μας με όμορφες στιγμές. Γιατί όταν είμαστε μαζί, όλα μοιάζουν δυνατά. Και για μια μέρα μπορούμε κι εμείς να γίνουμε ξανά παιδιά, με τα παιδιά μας», σημειώνει η πρόεδρος του Συλλόγου, Κυριακούλα Δερεκενάρη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.