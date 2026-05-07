Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες ζητούν τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της ΝΔ, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αμέσως μετά τη Διάσκεψη των Προέδρων, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι θα εισηγηθεί να συζητηθεί αρχές Ιουλίου η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Επίσης, ο κ. Κακλαμάνης έκανε γνωστό ότι απέστειλε επιστολές προς τους 297 βουλευτές, με τις οποίες τους ζητά να υποβάλουν μέχρι 30 Ιουνίου τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής.

Εν τω μεταξύ, την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, θα δοθούν στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τη χρήση του οικονομικού έτους 2024, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας.