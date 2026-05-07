Η Τράπεζα της Νορβηγίας ανακοίνωσε την αύξηση κατά 0,25 της μονάδας του βασικού επιτοκίου στο 4,25% και έγινε η πρώτη κεντρική τράπεζα στην Ευρώπη που συσφίγγει τη νομισματική της πολιτική από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η αύξηση των τιμών είναι υπερβολικά υψηλή και βρίσκεται πάνω από τον στόχο εδώ και πολλά χρόνια», επεσήμανε η κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας Ίντα Βόλντεν Μπάκε.

Στην εύπορη αυτή πετρελαιοπαραγωγό χώρα της βόρειας Ευρώπης, ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Τον Μάρτιο, ο δομικός πληθωρισμός, ο προτιμώμενος δείκτης της Τράπεζας της Νορβηγίας, βρισκόταν στο 3%, σαφώς πάνω από τον επίσημο στόχο της νομισματικής πολιτικής που είναι στο 2% περίπου.

Στην ανακοίνωσή της, η κεντρική τράπεζα τονίζει τη «μεγάλη αβεβαιότητα» που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αφήνει να πλανάται επί των οικονομικών προοπτικών.

«Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό», προειδοποίησε η Ίντα Βόλντεν Μπάκε.